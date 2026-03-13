Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi - Son Dakika
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi

Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP\'den peş peşe tepki geldi
13.03.2026 10:57
Karaman'da düzenlenen anma programında öğrencilerin İstiklal Marşı'nı Arapça okuması tartışma yarattı. CHP ve MHP'li isimler olaya tepki göstererek soruşturma ve idari yaptırım çağrısında bulundu.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla Karaman'daki Piri Reis Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, il protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program sırasında öğrencilerin İstiklal Marşı'nı Arapça olarak okuması dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, farklı kesimlerden eleştiriler geldi.

CHP'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duruma sert tepki göstererek konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdığını duyurdu. Ünver, "Millî marşımızın resmi bir programda başka bir dilde okutulması kabul edilemez. İstiklal Marşı milletimizin bağımsızlığının simgesidir ve dili Türkçedir" ifadelerini kullandı. Ünver ayrıca Karaman Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sorumlular hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

MHP'DEN DE TEPKİ GELDİ

MHP Karaman İl Başkanı Muhammed Mustafa Gözel de "Kamuoyuna Duyuru" başlığıyla yaptığı açıklamada olayın kabul edilemez olduğunu belirtti. Gözel, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin milli duygularını yansıtan bir eser olduğunu vurgulayarak yerel yöneticileri ve idarecileri konuyla ilgili idari yaptırım için göreve davet etti. Gözel açıklamasının sonunda Karamanoğlu Mehmet Bey'in 1277 yılında Türkçenin resmi dil olarak kullanılmasını vurgulayan tarihî fermanına da atıfta bulundu.

"TÜRK ÇOCUKLARINA..."

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise "Türk çocuklarına neden Arapça İstiklal Marşı okutuyorsunuz? Derdiniz Türkçeyle mi yoksa İstiklal Marşıyla mı?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

