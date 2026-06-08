Fatih Dönmez'e Düzce Üniversitesi'nden fahri doktora - Son Dakika
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Fatih Dönmez'e Düzce Üniversitesi'nden fahri doktora

Fatih Dönmez\'e Düzce Üniversitesi\'nden fahri doktora
08.06.2026 19:06  Güncelleme: 19:23
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Eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e, enerji ve teknoloji alanındaki hizmetleri nedeniyle Düzce Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Törende konuşan Dönmez, enerji ve dijital dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 28. Dönem Eskişehir Milletvekili ve TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez'e Düzce Üniversitesi tarafından fahri doktora ünvanı verildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen program öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret eden Fatih Dönmez, Düzce Üniversitesi Şeref Defteri'ni imzaladı. Düzenlenen programda konuşan Rektör Nedim Sözbir, ülkemizin enerji politikalarının şekillenmesinde, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesinde, yerli ve milli enerji teknolojilerinin ülkemize kazandırılması ve stratejik enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli sorumluluklar üstlenen Fatih Dönmez'i Düzce Üniversitesi'nde ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Sözbir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemde yürüttüğü çalışmalarla ülkenin kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sunan Fatih Dönmez'in özellikle Karadeniz'de ve ülkemizin diğer yerlerinde keşfedilen doğal gaz kaynaklarının sisteme entegre edilmesi, Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi Projeleri ile Türkiye'nin geleceğine yönelik vizyonun şekillenmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi. Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda topluma hizmet etmiş, eserleri ve çalışmalarıyla iz bırakmış değerli şahsiyetlerin birikimlerini yeni nesillere aktaran önemli ilim merkezleri olduğunu belirten Sözbir, "Fahri doktora ünvanları da bu anlayışın bir tezahürü olarak, bilimsel, toplumsal ve kamusal alanda ortaya konulan kıymetli hizmetlerin akademik camia tarafından takdir edilmesinin anlamlı bir göstergesidir" dedi.

"Düzce'ye ciddi destekleri var"

Milletvekili Ayşe Keşir, Fatih Dönmez'in yerel yönetimlerden bakanlığa uzanan süreçte büyük hizmetleri olan değerli bir devlet adamı olduğunu belirtti. Türkiye'de İstanbul ve Düzce'nin tüm ilçelerinde doğal gaz olan ilk iki il olduğunu söyleyen Keşir, Düzce'nin tüm ilçelerine doğal gazın ulaştırılmasında ciddi destekleri olduğunu vurgulayarak kendisine teşekkür etti.

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, konuşmasında Fatih Dönmez'le üniversite yıllarına dayanan çok eski dostluğu olduğunu ifade etti. Düzce Üniversitesi'nin Fatih Dönmez'e fahri doktora belgesi tevcih etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Özlü, Düzce Üniversitesi Senato üyelerine teşekkür etti.

"İltifat marifete tabidir"

Vali Mehmet Makas, Türkiye'nin son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 6-7 kat büyüdüğüne işaret ederek, marifetin iltifata tabi olduğunu dile getirdi. Üç kıymetli bakanı ağırladıkları için şeref duyduklarını söyleyen Makas, Düzce Üniversitesi'nin de toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir kurum olduğunu belirterek Fatih Dönmez'in enerjide büyük hizmetleri olduğunun altını çizdi.

Konuşmalarının ardından program, fahri doktora tevcih töreni ile devam etti. Rektör Sözbir tarafından cübbesi giydirilen Fatih Dönmez'e, enerji, yenilenebilir enerji ile milli teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği üstün hizmetleri nedeniyle Düzce Üniversitesi Senatosu tarafından mühendislik alanında "fahri doktor" unvanı tevcih edildi.

"Düzce Üniversitesi'yle gurur duyacak bir mezununuz ve mensubunuz daha var"

Fatih Dönmez, şahsına tevcih edilen fahri doktora unvanı için büyük memnuniyet ve onur duyduğunu ifade ederek, "Artık Düzce Üniversitesi'yle gurur duyacak bir mezununuz ve mensubunuz daha var" şeklinde konuştu. Düzce Üniversitesi'nin verdiği bu ünvanın hayatında özel bir yeri olacağını belirten Dönmez, Düzce Üniversitesi Senato üyelerine bu anlamlı unvan için şükranlarını sundu.

"Geleceği şekillendirecek iki büyük dönüşüm var: enerji ve dijital dönüşüm"

Geleceği şekillendirecek iki büyük dönüşümü enerji ve dijital dönüşüm başlıkları altında değerlendiren Dönmez, artık son yıllarda küresel petrol ve doğal fiyatlarını yalnız arz talebin değil, limanların, boğazların, bölgesel çatışmaların da etkilediğini sözlerine ekledi. Enerji üretirken çevreyi korumanın tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çeken Dönmez, 21. yüzyılda enerji yarışında kazananların, enerji kaynaklarına sahip olanların değil, enerji teknolojileri geliştirenlerin olacağını vurguladı.

"Başkalarının yapamayacakları teknolojileri yapabilecek kabiliyete ulaştık"

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında başkalarının yapamayacakları teknolojileri yapabilecek kabiliyete ulaştıklarını dillendiren Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji alanında da büyük ivme yakaladıklarını ifade etti. Sıfır emisyonlu enerji santrallerinin de önem kazandığını belirten Dönmez, nadir toprak elementlerinin ve minerallerin de stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Dijital dönüşüm ve yapay zekanın önemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Fatih Dönmez, bu teknolojinin yeni çağın temel teknolojisi olarak hızla yükseldiğini söyledi. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak yapay zeka ile ilgili raporu tamamladıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda raporu kamuoyuyla paylaşacağının bilgisini verdi.

Tören, hediye takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Programa önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 28. Dönem Eskişehir Milletvekili ve TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez ve eşi Zeynep Dönmez, Düzce Valisi Mehmet Makas, 65. Hükümet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti MKYK Üyesi ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Fatih Dönmez'e Düzce Üniversitesi'nden fahri doktora - Son Dakika

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