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TEGV ile Başarıya Ulaşan Öğretmen

TEGV ile Başarıya Ulaşan Öğretmen
07.07.2025 13:09
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Onur Can Karaman, TEGV desteği ile bilgisayar öğretmeni oldu ve sanayiye dijital dönüşüm danışmanlığı yapıyor.

ANKARA'da yaşayan Onur Can Karaman (27), bilgisayara erişiminin zor olduğu dönemde, 11 yaşında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan (TEGV) yazılım eğitimi ve bilgisayar desteği aldıktan sonra lise ve üniversite eğitimlerinin ardından bilgisayar öğretmeni oldu. Özel okullarda yazılım geliştirme ve yapay zeka konularında eğitmenlik yapan Karaman, sanayi şirketlerine dijital dönüşüm danışmanlığı vermeye başladı.

Sincan ilçesinde yaşayan ve küçük yaştan itibaren teknolojiye ilgi duyan Onur Can Karaman, evlerinde bilgisayar olmadığı için 11 yaşında TEGV'e başvurdu. Burada yazılım eğitimi ve bilgisayar kursu alan Karaman, ardından Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Gazi Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü'nü 1'incilikle bitirerek aynı alanda yüksek lisans yapan Karaman, bilgisayar öğretmeni olduktan sonra özel okullarda yazılım geliştirme ve yapay zeka konularında eğitmenlik yaptı. Ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin kullanması için 3B tasarım ve algoritmik düşünce üzerine 3 kitap yazan Karaman, sanayi şirketlerine dijital dönüşüm danışmanlığı vermeye başladı.

'EĞİTİMİMİ TAMAMLADIKTAN SONRA MESLEĞİM OLDU'

Karaman, 11 yaşındayken Türkiye'de bilgisayara erişimin kolay olmadığını belirterek, "Herkesin evinde bir bilgisayar, herkesin evinde bir internet yoktu. Bazı arkadaşlarımın bilgisayarı vardı ve dışarıdan onları gördüğüm zaman kendime, 'Benim niye yok' veya 'Ben niye bu bilgisayarı kullanamıyorum' sorusunu soruyordum. TEGV ile tanıştığımda ve burada bilgisayarlar olduğunu öğrendiğimde aslında seçeceğim eğitim ve gideceğim yol belli olmuştu. Monitör nedir, fare nedir, kasa nasıl açılır, nasıl kapanır; bunları ilk kez burada öğrendim. O zamanlar evimde olmayan ve bilgisayarda yapmak istediğim her şeyi TEGV'deki bilgisayarlarla yapıyordum. Buradaki eğitimimi tamamladıktan sonra mesleğimle birlikte artık kendi bilgisayarım sonunda oldu. Bu alanın başka bir dünyaya açıldığını fark ettim. TEGV'in kariyer etkinliğiyle beraber kararımı çocukken vermiş oldum. Kısaca; TEGV kariyerimi şekillendirdi. İlhamın nereden geleceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Gençler, ilhamlarını kaybetmesinler ve aramaya sürekli olarak devam etsinler" dedi.

'İNSANLARA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEK İSTEDİĞİMİ FARK ETTİM'

Tüm kariyerini bilgisayar üzerine şekillendirdiğini ifade eden Karaman, "Burada ilk gönüllü öğretmenimin bilgisayara anlatma stiliyle beraber, insanlara bir şeyleri öğretmek istediğimi fark ettim. Bununla beraber de hep öğretmen olmak için çalıştım. Lisede ve üniversite sınavına girdiğimiz zaman da tercih yaparken seçebileceğim onlarca farklı bölüm olmasına rağmen tüm tercih listemi bilgisayar öğretmenlikleriyle doldurdum. Kısaca ilk öğretmenimin bilgisayarı bana sevdirmesi ve onu idol olarak almam doğrultusunda bilgisayar öğretmenliğine devam ettim. Üniversitedeyken bir topluluk kurduk. İsmi 'Google Geliştirici Toplulukları'ydı. Toplulukla beraber hem öğrendiğimiz bilgileri hem yeni teknolojileri insanlara anlatmaya başladık. Bu kapsamda Ankara Sanayi Odası Teknik Koleji'nde robotik kodlama kursları verdik. TGEV'de aldığımız ilhamla beraber gönüllü olarak binlerce kişiye daha öğrenciyken biz de bildiklerimizi aktarmaya başladık" diye konuştu.

'FABRİKALARIN DİJİTALLEŞMESİNİ SAĞLIYORUZ'

Karaman, bu süreçte yazılım alanında geliştirdikleri projelerle de çeşitli ödüller aldıklarını söyleyerek, "Şu anda ise dijital dönüşüm danışmanı olarak çalışıyorum. Sanayi işletmelerimize gidiyoruz ve orada dijitalleşmek isteyen fabrikalarımıza hangi projeleri ne zaman yapmaları gerektiğine yönelik olarak bir yol haritası sunuyoruz. Onların mevcut olgunluk durumlarını değerlendiriyorum. Bir de çalıştığım yazılım şirketinde geliştirdiğimiz yazılımlara yönelik olarak takım liderliği yapıyorum. Projelerimiz sanayi işletmelerinde nasıl verimli çalışabilir; bunların planlamasını yapıyoruz ve daha sonrasında o projeleri geliştirerek fabrikaların dijitalleşmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dijital Dönüşüm, Bilgisayar, Teknoloji, Yazılım, Karaman, Eğitim, Ankara, Son Dakika

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