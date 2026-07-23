Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi
23.07.2026 09:50
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Cumayeri'nde Kur'an kursu öğrencilerine trafik kuralları eğitimi verildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Merkez Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilerek temel trafik kuralları hakkında eğitim aldı.

Cumayeri ilçesinde çocukların trafik kurallarını erken yaşta öğrenmeleri amacıyla düzenlenen eğitim programında, Merkez Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri temel trafik bilgileriyle buluşturuldu. Cumayeri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Trafik Polis Memuru Mustafa Zeren tarafından verilen eğitimde, öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı. Program kapsamında yayaların dikkat etmesi gereken hususlar, güvenli şekilde karşıdan karşıya geçiş yöntemleri, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile emniyet kemeri kullanımının hayati önemi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Çocukların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri trafik risklerine karşı bilinçli hareket etmelerini amaçlayan eğitim, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Eğitimin sonunda öğrencilerin soruları da yanıtlanırken, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trafik, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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