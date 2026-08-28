TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü’nde yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü’nde yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlendi

TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü’nde yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlendi
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TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü personeline Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yangın anında kurtarma ve doğru müdahale yöntemleri konusunda eğitim verildi. Eğitimin ardından tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hatay Bölge Müdürlüğü personeline yangın anında kurtarma ve yangına müdahale eğitimi verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde; yangın sırasında yapılması gerekenler, kurtarma çalışmaları ve doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin ardından olası yangınlara karşı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatla personelin yangın anında hızlı ve bilinçli şekilde hareket edebilmesine yönelik uygulama yapıldı.

Kaynak: İHA

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu, Eğitim, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü’nde yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

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