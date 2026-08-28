TÜİK Hatay Bölge Müdürlüğü’nde yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı düzenlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hatay Bölge Müdürlüğü personeline yangın anında kurtarma ve yangına müdahale eğitimi verildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde; yangın sırasında yapılması gerekenler, kurtarma çalışmaları ve doğru müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi. Eğitimin ardından olası yangınlara karşı tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatla personelin yangın anında hızlı ve bilinçli şekilde hareket edebilmesine yönelik uygulama yapıldı.