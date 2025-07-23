TÜRGEV Yurtlarından YKS Başarısı

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025'te Kartal yurdundan 11 öğrencinin ilk 1000'de, 33 öğrencinin ilk 10.000'de GİF Silopi'den ise 3 öğrencinin ilk 10 binde yer aldığını duyurdu. TÜRGEV yurtlarında sınavlara hazırlanan toplamda 114 öğrencinin çeşitli puan türlerinde başarı elde ettiğini aktardı.

TÜRGEV, ÖSYM tarafından açıklanan TYT ve AYT sonuçlarına göre yurtlarında sınavlara hazırlanan 114 öğrencinin, çeşitli puan türlerinde başarı elde ettiğini duyurdu. Vakıf tarihinde ilk defa 11 öğrencinin Türkiye genelinde ilk 1000'e girmeyi başardığı aktarıldı.

KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YURDUNDAN 64 ÖĞRENCİ TÜRKİYE LİSTESİNDE

TÜRGEV'in İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne bağlı Hayriye Cemal Gülbaran Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'ndan 64 öğrencinin Türkiye sıralamasına girdiği bildirildi. Hayriye Cemal Gülbaran Yurdu'ndan sınava katılan 64 öğrenciden 33'ü ilk 10.000'e, 11'i ise Türkiye genelinde ilk 1000'e girdi.

SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK VE DİLDE TÜRKİYE DERECELERİ

Sayısal, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde Türkiye genelinde ilk bin sıralamasına giren öğrenciler ise şu şekilde sıralandı:

"Sayısal puan türünde: Nahide Zeynep Sarı Türkiye 472'ncisi, Merve Şirin 732'ncisi, Melike Sevde Ermiş ise 938'incisi olarak dereceye girdi.

"Eşit ağırlık puan türünde: Nurbahar Özden 139'uncu, Zeynep Efe 276'ncı, Meryem Gerlegiz ise 469'uncu sırada yer aldı. Zeynep Efe, ayrıca sözel puan türünde Türkiye 16'ncısı olarak da önemli bir başarıya imza attı.

"Dil puan türünde: Sümeyra Bengünur Özkan, Türkiye 43'üncüsü oldu.

TÜRGEV tarafından yapılan açıklamada "Akademik başarılarının yanı sıra özgüven, hedef bilinci ve toplumsal sorumluluk gibi alanlarda da gelişim gösteren bu öğrenciler, TÜRGEV'in rehberlik ve çok yönlü eğitim anlayışının sahadaki karşılığını ortaya koydu" denildi.

GİF SİLOPİ'DEN 3 ÖĞRENCİ İLK 10 BİNDE

GİF Silopi merkezinde birebir rehberlik ve uygulamalı eğitimle hazırlanan üç öğrenciden Piroz Vural Türkiye 1.609'uncusu, Züleyha Şık Türkiye 5.179'uncusu, Mihriban Tanrıkolu Türkiye 7.518'incisi oldu.

AKINCI: BU BAŞARI TÜRKİYE'NİN UMUDU

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Yılmaz Akıncı, öğrencilerin başarısı hakkında şunları söyledi:

"Kartal'daki yurdumuzdan 33 öğrencimizin Türkiye derecesine girmesi, Silopi'deki öğrencilerimizin ilk 10 binde yer alması bizler için sadece bir gurur kaynağı değil, aynı zamanda bu milletin evlatlarına duyduğumuz inancımızın da haklı çıktığını gösteriyor. Bu çocuklarımız, kendilerine fırsat sunulduğunda, Türkiye'nin her köşesinden nasıl ışıldayabileceklerinin en güzel örnekleri. TÜRGEV olarak bizler, bu ülkenin gençlerine inanıyor, onların potansiyelini ortaya çıkarmayı milli bir sorumluluk olarak görüyoruz. TÜRGEV başarısı Türkiye'nin başarısıdır."

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"TÜRGEV yurtları, akademik takip sistemleri, değerler temelli eğitim atölyeleri sosyal gelişim faaliyetleri, birebir rehberlik ve kariyer planlama ile gençleri tam donanımlı bir hayata hazırlıyor. YKS 2025'teki bu başarı, sistemin yalnızca sınav başarısıyla sınırlı kalmadığını, yaşam başarısı da ürettiğini gösteriyor.

"YKS 2025 tercih süreci, 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. TÜRGEV yurtlarında yetişen başarılı öğrenciler, rehber öğretmenlerin ve uzmanların desteğiyle üniversite tercihlerine yüksek moral, net hedefler ve özgüvenle giriyor."