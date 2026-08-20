Türkiye'de Devlet Üniversiteleri Doluluk Oranı %99,52 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Devlet Üniversiteleri Doluluk Oranı %99,52

Türkiye\'de Devlet Üniversiteleri Doluluk Oranı %99,52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı Özvar, 2026-YKS sonuçlarında devlet üniversitelerindeki doluluk oranının %99,52 olduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin, "Devlet üniversitelerimizde yüzde 99,52'ye ulaşan doluluk oranı, bu güvenin ve umudun çok açık bir göstergesidir" dedi.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim sistemleri öğrenci kaybıyla mücadele ederken, Türkiye'de üniversitelere yönelik güçlü talep 2026- YKS yerleştirme sonuçlarına yansıdı. Yerleştirmede devlet üniversitelerindeki 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'si doldu. Böylece doluluk oranı yüzde 99,52'ye ulaştı. Lisans programlarında doluluk yüzde 99,15, ön lisans programlarında ise yüzde 99,98 olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı.

"Üniversitelerimize gösterilen bu yüksek teveccüh son derece kıymetli"

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının yalnızca bir doluluk verisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Sonuçlar, gençlerimizin ve ailelerimizin ülkemizin geleceğine duyduğu umudu gösteriyor. Dünyanın birçok gelişmiş yükseköğretim sisteminde üniversite kayıtlarının gerilediği bir dönemde üniversitelerimize gösterilen bu yüksek teveccüh son derece kıymetli" diye konuştu.

"Devlet üniversitelerimizde yüzde 99,52'ye ulaşan doluluk oranı, bu güvenin ve umudun çok açık bir göstergesidir"

Ailelerin çocuklarının geleceğini üniversitelerde gördüğünü aktaran Özvar, şu değerlendirmede bulundu:

"Demek ki gençlerimizin yükseköğretim vasıtasıyla daha iyi bir geleceğe kavuşacaklarına dair umutları var. Ailelerimiz de çocuklarının geleceğini üniversitelerimizde görüyor. Devlet üniversitelerimizde yüzde 99,52'ye ulaşan doluluk oranı, bu güvenin ve umudun çok açık bir göstergesidir. Bize düşen görev, bu umudu korumak, güçlendirmek ve geleceği doğru okuyarak gençlerimize nitelikli bir eğitimle karşılık vermektir."

"Gençlerimizin nitelikli eğitim almasını hedefliyoruz"

Türk yükseköğretim sisteminin en güçlü yönlerinden birinin erişilebilirlik olduğunu ifade eden Özvar, Türkiye'nin dört bir yanına yayılan üniversiteler ile güvenilir, merkezi sınavlar vasıtasıyla yürütülen yerleştirme sisteminin gençlere güçlü bir fırsat eşitliği sunduğunu dile getirdi. "Biz yükseköğretime erişimi yalnızca üniversite kapısından içeri girmek olarak görmüyoruz" diyen Özvar, "Gençlerimizin nitelikli eğitim almasını, çağın ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazanmasını ve mezuniyet sonrasında üretken bir geleceğe hazırlanmasını hedefliyoruz. Üniversitelerimize duyulan güveni korumak, bu güvene daha yüksek kalite, daha güçlü araştırma ve daha fazla istihdam imkanıyla karşılık vermek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Eğitim ortamımız Türkiye'yi uluslararası öğrenciler bakımından güçlü bir tercih merkezi haline getiriyor"

Türk üniversitelerine yönelik ilginin yalnızca T.C. vatandaşı öğrencilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Özvar, "OECD ülkelerine yönelen yeni uluslararası öğrenci sayısının yüzde 13 azaldığı bir dönemde Türkiye'nin çekim gücünü koruması ayrıca önemlidir. Üniversitelerimizin akademik kapasitesi, kültürel zenginliğimiz, güvenli ve erişilebilir eğitim ortamımız, Türkiye'yi uluslararası öğrenciler bakımından güçlü bir tercih merkezi haline getiriyor" şeklinde konuştu.

Dünyada yükseköğretim yeni bir döneme giriyor

Dünyada birçok ülkede üniversiteler öğrenci sayılarındaki daralma, yükselen maliyetler ve uluslararası öğrenci girişlerindeki azalmayla mücadele ediyor. ABD'de lisans öğrenci sayısı 2010-2021 döneminde yüzde 15 azalırken, son yıllardaki sınırlı toparlanmaya rağmen öğrenci sayısı uzun dönemli zirvesinin altında kalmayı sürdürüyor. OECD verileri ise 2024'te üye ülkelere gelen yeni uluslararası yükseköğretim öğrencilerinin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 13 azalarak, 1,8 milyona gerilediğini gösteriyor. Bu düşüş Kanada'da yüzde 39, Avustralya'da yüzde 22, İngiltere'de yüzde 14 ve ABD'de yüzde 12 olarak gerçekleşti. Bu tablo karşısında pek çok ülke üniversitelerini yeniden yapılandırıyor.

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye'de Devlet Üniversiteleri Doluluk Oranı %99,52 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor İşte yağış beklenen bölgeler Meteoroloji uyardı sağanak yağış geliyor! İşte yağış beklenen bölgeler
Trump İran’la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi Trump İran'la ipleri kopardı: Müzakere ekibine talimat verdi
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Zamanlama manidar İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında
Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı Her yerden kadın çıktı, biri de tezgahın altındaydı
BlackRock Bitcoin’deki düşüşün nedenini açıkladı BlackRock Bitcoin'deki düşüşün nedenini açıkladı

13:36
Fenerbahçe’den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça
13:08
KAP geldi İşte Galatasaray’ın yeni 10 numarası
KAP geldi! İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası
12:43
Rusya’dan İsrail’e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar
12:06
Vlahovic’in Hülya Avşar’a attığı bakışlar olay oldu
Vlahovic'in Hülya Avşar'a attığı bakışlar olay oldu
12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 13:41:11. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Devlet Üniversiteleri Doluluk Oranı %99,52 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.