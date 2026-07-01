Türkiye ve Azerbaycanlı Öğrenciler Satranç ve Voleybolda Buluştu

Şehit Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi'nde düzenlenen etkinliklerde Türkiye ve Azerbaycan'dan öğrenciler satranç ve voleybol müsabakalarında bir araya gelerek dostluk bağlarını güçlendirdi.

Şehit Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi'nde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çameli'den Azerbaycan'a giden öğrenciler ile Eğitim Kompleksi öğrencilerinin katıldığı programda, öğrenciler satranç ve voleybol müsabakalarında bir araya geldi. Büyük bir coşku ve samimiyet içerisinde gerçekleşen etkinliklerde öğrenciler hem keyifli zaman geçirdi hem de yeni dostluklar kurdu.

Program kapsamında gerçekleştirilen sosyal ve sportif faaliyetlerle öğrenciler arasındaki iletişim güçlendirilirken, iki ülke gençleri arasında kültürel paylaşım ortamı oluşturuldu.

Etkinliklerin ardından değerlendirmelerde bulunan Şehit Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi Müdürü Aqşin Bağırov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin genç nesiller aracılığıyla daha da güçlendiğini ifade etti. Bağırov, "Kardeşlerimizle bu tür sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri her zaman gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bir millet, iki devlet anlayışıyla gençlerimizin kaynaşması bizler için büyük önem taşıyor." dedi. - DENİZLİ