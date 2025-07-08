Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı
08.07.2025 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, yeni eğitim modeli ile din, kültür ve ahlak derslerinde birlik sağlanacağını duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımıza din, kültür ve ahlak bilgisi derslerinde ve diğer seçmeli derslerde birliği sağlayacak, bu birliği ileride devam ettirecek bir eğitim-öğretim sürecini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, muharrem ayı dolayısıyla Etnografya Müzesi'nde düzenlenen Muharrem Ayı İftar Programı'na katıldı. Programa Bakan Tekin'in yanı sıra; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal ve Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Rıza Özdemir katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından mersiyeler ve İmam Hüseyin dinletisi ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak toplumu bir arada tutan ve toplumu toplum yapan değerlerin gelecek kuşaklara aksettirilmesi arzusunda olduklarını belirterek, "Bu Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim ana görevimiz. Cumhurbaşkanımız, Başbakan olduğu andan itibaren Türkiye'de temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alındığı, evrensel anlamda temel hak ve hürriyetlerin çerçevesinin çizildiği ve ayrım gözetmeksizin bütün yurttaşların temel hak ve hürriyetlerini kamu otoritesi tarafından sağlandığı, onlara temel hak ve hürriyetlerinin yaşama imkanının sunulduğu bir Türkiye'yi oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

'HİÇBİR KAMUSAL OTORİTENİN İBADETİ TANIMLAMA YETKİSİ YOKTUR'

Hiçbir kamusal otorite ve uluslararası bir mekanizmanın bir dini inancı veya bu dini inanca ait bir ibadeti tanımlama yetkisi olmadığını belirten Tekin, "Bu sadece ve sadece o dinin ve inancın müntesiblerine aittir. Aynı şekilde dini inançlarına ait ibadetlerini, hürriyetlerini belirleme yetkisi de kendilerine aittir. Bu hürriyetin önemli bir parçası da insanların inandıkları inancı yaşama hürriyetinin kamusal otorite tarafından güvence altına alınması çok önemlidir. Bu dini inanca mensup insanların kendilerine, çocuklarına bu dini inancı öğretecek, dini ritüellerini yapmalarına yardımcı olacak, din adamlarını yetiştirme hakkında kamusal otorite tarafından güvence altına alınmış olması gerekir. Milli Eğitim Bakanı olarak bizler de biraz önce söylediğim çerçevede bu inancın ve bu inancın gerektirdiği ibadet ritüellerin gelecek kuşaklar aktarılması için müfredatlarımızı buna göre revize ettik. Bu bizim milli birliğimizin, ulusal birliğimizin, ülkemizin, milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının yegane koşuludur" ifadelerinde bulundu.

'BİRLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRECEK EĞİTİM SÜRECİNİ HAYATA GEÇİRMEYİ ARZU EDİYORUZ'

Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımıza din, kültür ve ahlak bilgisi derslerinde ve diğer seçmeli derslerde bu anlamda biraz önce söylediğim çerçevede bu birliği sağlayacak, bu birliği ileride devam ettirecek bir eğitim-öğretim sürecini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

BAKAN GÖKTAŞ: MUHARREM AYIMIZ KUTLU OLSUN

Matem gününde kurulan sofraların birlik ve beraberliğin hatırlatıcısı olduğunu kaydeden Bakan Göktaş ise "Anadolu'da bin yıldır ehlibeytten sevgisiyle yanan gönüller Hacı Bektaş Veli'den Pir Sultan Abdal'a uzanan kutlu bir yolun da yolcularıdır. Bu topraklar Alevi'siyle, Sünni'siyle ve Türk'üyle, Kürt'üyle aynı acıya gözyaşı döken, aynı duaya el açan bir milletin ebedi yurdudur. Hünkar Hacı Bektaş Veli şu güzel öğütleriyle bu yolda bize her zaman ışık tutar; 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım.' Biz de 'bir olduk, iri olduk, diri olduk' ve bu kutlu yolda hep beraber yürümeye devam edelim. Ben tekrardan bu güzel lokmayı paylaştığımız için sizlerle bir arada bulunduğum, bu güzel birlik ve beraberlik akşamında sizlerle aynı gönüllerde buluştuğumuz için tekrardan mutluluk duyuyorum. Muharrem ayımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı, Yusuf Tekin, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp Ailesi endişeli 8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp! Ailesi endişeli
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
Trump’tan Elon Musk’a olay sözler: Raydan çıktı Trump'tan Elon Musk'a olay sözler: Raydan çıktı
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi ''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Şehit haberleri yürek dağladı Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor

22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
20:57
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
11:04
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12’ye yükseldi
Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi
10:48
Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın saldırdığı kadın kolunu kaybetti
Hayvanat bahçesinde dehşet: Aslanın saldırdığı kadın kolunu kaybetti
10:36
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu
10:29
Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı
10:23
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
Şehit askerin son mesajı: Şerefle bitirilmesi gereken en ağır görev hayattır
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
10:05
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
09:53
İstanbul Emniyeti’nde 45 yeni atama İşte Müge Anlı’nın eşinin görev yeri
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
09:20
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 00:39:34. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.