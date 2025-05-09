Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Nisan ayında 11 bin 459 TL maaş aldığını belirten bir ücretli öğretmenin sosyal medya paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Öğretmenin düşük maaşını ifşa ettiği paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"İSYAN ETMEMELERİ LAZIM"

Bir kesim, "Asgari ücretin altında kalan bir ücret kabul edilemez" diyerek öğretmene destek verdi ve eğitim emekçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu. Diğer kesim ise, "Ücretli öğretmenliğin koşulları belli, bilerek bu işi yapıyorlar. Sonra isyan etmeleri anlamsız" şeklinde yorumlar yaparak o paraya çalışan öğretmeni eleştirdi.

ÇALIŞMA KOŞULLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

Paylaşım, hem eğitim sistemindeki adaletsizlikleri hem de ücretli öğretmenliğin çalışma koşullarını bir kez daha tartışmaya açtı. Eğitim sendikaları ise uzun süredir ücretli öğretmenlik sistemine tepki gösteriyor ve eşit işe eşit ücret talep ediyor.