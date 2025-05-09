Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü - Son Dakika
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Eğitim

Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Nisan ayında 11 bin 459 lira maaş aldığını belirten ücretli öğretmenin paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesin gönderinin altına "Asgari ücretin altında kalan bir ücret kabul edilemez" şeklinde yorumlar yaparken bir kesim de "Ücrette öğretmenlere öngörülen maaş bu... Bunu bilerek ücretli öğretmenlik yapanların bence İsyan etmemesi lazım" diyerek öğretmeni suçladı.

09.05.2025 17:37
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Nisan ayında 11 bin 459 TL maaş aldığını belirten bir ücretli öğretmenin sosyal medya paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Öğretmenin düşük maaşını ifşa ettiği paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

"İSYAN ETMEMELERİ LAZIM"

Bir kesim, "Asgari ücretin altında kalan bir ücret kabul edilemez" diyerek öğretmene destek verdi ve eğitim emekçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savundu. Diğer kesim ise, "Ücretli öğretmenliğin koşulları belli, bilerek bu işi yapıyorlar. Sonra isyan etmeleri anlamsız" şeklinde yorumlar yaparak o paraya çalışan öğretmeni eleştirdi.

Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

ÇALIŞMA KOŞULLARI YENİDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU

Paylaşım, hem eğitim sistemindeki adaletsizlikleri hem de ücretli öğretmenliğin çalışma koşullarını bir kez daha tartışmaya açtı. Eğitim sendikaları ise uzun süredir ücretli öğretmenlik sistemine tepki gösteriyor ve eşit işe eşit ücret talep ediyor.

Asgari Ücret, Sosyal Medya, Sosyal Medya, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Hakan Bayrak:
    İlkokul mezunun 50 bin maaş öğretmenin 11 bin maaş aldığı bir memlekette yaşıyoruz 136 119 Yanıtla
  • nqwqqpsch4:
    ek ders diyor yani bu bütün aya mukabil olamayacağından gayet doğal 145 65 Yanıtla
  • 003644:
    o ek ders ücreti...normal ücrete ilave.. 138 52 Yanıtla
  • M.B.Ç:
    bilmeden yorum yapmayın. ücretli öğretmenin normal maaşı diye birşey yok zaten. girdiği ders sayısına göre ek ders ücreti alır. yani maaşının tamamı bu 143 25 Yanıtla
  • 768107:
    bu ulke nasil bu hale geldi insanlar aç ama tepki gosteremiyor 62 72 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Bol bol fakülte açarak mezun olan her genci işsizler ordusuna katıp bu ücretlere layık görenler bu gençlerin ahları ailelelerinizden çıkar umarım 62 52 Yanıtla
  • Samil Coskun:
    Bu koşulları bilerek sözleşmeli öğretmen oldunuz ayrıca haftada 3 iş günü çalışıp durumunuzu acıtasyon yapıyorsunuz. Daha az çalışıp daha çok kazanacağınız o kadar iş varken neden öğretmenlik yapıyorsunuz!? 31 58 Yanıtla
  • Murat:
    E be kardeşim heryere fakülte açarsan heryere aynı bölümden kurarsan bu gençler çıkınca tanı bu magdurıyetı yaşar onemlı olan heryere unıversıte heryere boşum açmakmış yoksa mezunlara ıs ımkanı sağlamak mı bunu çözdüğünüzde sorun cozulur 38 19 Yanıtla
  • Levent Biran:
    çok rezalet. normal. öğretmen 50 bin alırken aynı işi yaptırdığı kişiye 15 bin vermek rezalet . ve bundan yüz bulan dershaneler ve özelokullarda çalıştırmak niçin aldiklara öğretmen lere bu paraları teklif ediyorlar. üstelik bim Market bile lise mezunu çalışana 30 bin verdiği ülkede. 42 12 Yanıtla
  • cihan celik:
    EK ders yazıyor. Ek derse girdiği için aylık maaşının üstüne bu parayı alıyor. Bu insanları isyan ettirmek için bilinçli yapılan bir haber. ekran görüntüsü alıp cimere şikayet edecegim. bu öğretmen en az 50 bin tl aylık alıyor üzerine ek ders için 11 bin küsür ödeme alıyor. 14 26 Yanıtla
  • Efem0909:
    Nasıl algı yapılıyor ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı yazıyor Ödenen ek ders ücreti maaşa ilave olarak 10 18 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ciplak maas arti ders ucreti atanmis ogretmen icin.. ucretlide sadece bir dersin saati carpi atiyorum 15 saat ders cikti ise onun parasi.. ( atiyorum haftada 3bin, ayda 12 bin misali) ben bir gun ogrenciye maas kelimesi ile yatan parayi gosterdim banka cuzdaninda . bakin biz sadece sizin icin buradayiz diye.. afallamisti sinif.. yil 2010 idi ya da 11. 24 0 Yanıtla
  • selim han:
    Maasi tam göster bilelim 9 15 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ulan insanlar emek veriyor ,okuyor şu trollere verdiğiniz paralar nerede 11 bin nerede. yuh olsun. 17 7 Yanıtla
  • Ahmet Kçk:
    akp gitmek için elinden geleni yapıyor dünyanın hic bir ülkesinde bunların yaptığı gibi bir uygulama yok eğitimi tarikaycilarin eline vermişler eğitimli degil kendi istedikleri gibi kişi yetişmelerini istiyorlar yazık 11 9 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ciplak maas arti girdigi ders saati kadar da ucret alir atanmis ogretmen.. bu iktidar neyi icat ettiler derseniz, ayni isi sadece ucret kismini verip ki o da cikan ders saatine gore degisir bu arkadas almis 11 bin bi baskasi atiyorim 10 , 9 bin vs, ayni isi , ayni kaynaktan cikmis, bilmem ne universitesindeki iki sinif arkadasi misali okul acik oldugu surece, mevsimlik isci gibi yaptirmayi.. yani niye atamiyor insanlari cevap burada. mecbur ucretli yapar zaten bende atiyorum 50 bin yerine 10 bin ve 9 ay ile yaptirmis olurum zohniyeti ilk zamanlar atiyorum haftada 20 saat mi ders var o yirmiyi gune cevirip saatlik sigorta yapiliyordu bi de.. simdi ne alemde bilmiyorum.. ozetle bunlarin yatacak yeri yok.. ha akla gelen baska bir sey ya emeklisi gelmisi emekli et al yeni mezun vs gencleri kismi icin.. emekli etse emekli parasi verecek bir de yeniye atanmis parasi.. kisacasi yine bunlar israilden beter somurucu. 11 5 Yanıtla
  • 1241:
    biz bu ülkede karpuz satan matematik öğretmeni gördük (birisi benim hocamdı) bijituri satanlarıda gördük vb gibi ama hiçbirisi daha zor şartlarda olmasına rağmen kara tahtaya aldığı maaşı asmadı kısaca artık öğretmenlere öğretmen lazım 6 6 Yanıtla
  • S555555t:
    Ücretli öğretmen hesap hareketlerini yayınlamış.Ne demek istiyor ücretli öğretmen ben 11 bin küsur liramı maaş alıyorum diyor.Yalan aldığı tam maaşı neden söylemiyor 60 -70 bin maaş alıyorum üzerinede 11 küsür lira ek ders ücreti alıyorum diyemiyomo üctetli öğretmen 4 7 Yanıtla
  • Irem Dekin:
    Bir çok Kişi Ögretmen Olmak İstiyor Acaba Neden ? Yılın 12 ayından 3 ayı Tatil Hafta Sonları Tatil Olduğu İçin mi ? Ve günün Bazen Yarısı Tatil Olduğu İçin mi ? Evet Ôğretnenlerimiz Çok Değerli Bunda Şüphem Yok ama Bütün Çiftciler Domates Ekse Domatesin ve Çiftcinin Değeri Olurmu Sizce ? 5 1 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Kocaman bir algı ve yalan arkadaş türkiye cumhuriyeti yasaların da 5510 iş kanunu asgari ücret ödeyen veren sgk kanuna görede yasaktır cezası 1.520 anlaşma sözleşme söz konusu olamaz o okuldan bu maaşı alıyorsa anayasal suçtur bu sözcü ve halk TV haberidir kocaman yalandır 2 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    yeı emeklı olan eskıden berı calısanlarında sıgorta pırımlerı saat saat gun gun odenmıstı yanı sıgortalarıda cok az 6 0 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    bu ülke hiç bu kadar adaletsiz ve kötü hale düşmedi düşmezde yazıklar olsun 3 2 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Bakan bey....memet şimşek ne verüse onunan yetiniyon. En az üç yıl kpss çalışmış, 80 puan almış, gençlerin emeklerini heba etmeyin. Bide REİS e ragmen mülakattır, akademidir, vazgeçin. O gençlerin birçoğu senin Bakanlığının daire başkanlarından, müdürlerinden daha donanımlıdır. 3 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Maliye bakanlığınıda göreve davet ediyorum ek ders vermeninde gelir beyanı esastır ek dersinde gelir vergisi vardır 2 0 Yanıtla
  • Ahmet VURAL:
    Maaşı değil ki bu!! Bu yatan ek ders ücreti 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Dabanlı:
    Nerenizle okuyor sunuz ek ders ücreti yazı yor 0 1 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    ek ders üçreti gayet normal hatta fazla bile. en az 45binde maaaşı vardır 0 1 Yanıtla
  • niyaziergisi:
    üretmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Bu ülkenin eken biçen üreten bir nesile ihtiyacı var. Artık maalesef her genç daha rahat yaşamak için okuyor,koltuk kapmak için memur oluyor sonrada geçinemiyoruz diye söyleniyor. üretmezsen herşey pahalanır veya alınamaz hale gelir. Ülkenin çok acil müfredatı değişip meslek okulları ilköğretimden üniversiteye kadar meslek öğretmesi gerekmektedir. ve ürettiği kadar maaş verilmelidir. maalesef en az iş yapan en çok maaşı alır hale geldik. Buda tamamen liyakatsız beceriksiz yönetici vasvı taşımayan insanların torpille köşe başlarına yerleşmiş olmasıdır. 0 0 Yanıtla
  • ferzende güler:
    Ne hikmetse hic bir işe yaramayan millet vekilleri 238.000? alıyor şaşırdık mı tabiki hayır... 0 0 Yanıtla
  • Alpaslan İpek:
    Ücretli ögretmen ekders ücreti alır.Kadrolu ögretmen maaş artı ekders ücreti alır.Adil mi? değil tabi.İkisi de aynı işi yapıyor.Ama ücretli çalışan atanamadıgı için ek ders ücreti karşılıgı çalışmayı bilerek tercih ediyor. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü - Son Dakika
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