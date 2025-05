Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Serkan Güngör:

ciplak maas arti girdigi ders saati kadar da ucret alir atanmis ogretmen.. bu iktidar neyi icat ettiler derseniz, ayni isi sadece ucret kismini verip ki o da cikan ders saatine gore degisir bu arkadas almis 11 bin bi baskasi atiyorim 10 , 9 bin vs, ayni isi , ayni kaynaktan cikmis, bilmem ne universitesindeki iki sinif arkadasi misali okul acik oldugu surece, mevsimlik isci gibi yaptirmayi.. yani niye atamiyor insanlari cevap burada. mecbur ucretli yapar zaten bende atiyorum 50 bin yerine 10 bin ve 9 ay ile yaptirmis olurum zohniyeti ilk zamanlar atiyorum haftada 20 saat mi ders var o yirmiyi gune cevirip saatlik sigorta yapiliyordu bi de.. simdi ne alemde bilmiyorum.. ozetle bunlarin yatacak yeri yok.. ha akla gelen baska bir sey ya emeklisi gelmisi emekli et al yeni mezun vs gencleri kismi icin.. emekli etse emekli parasi verecek bir de yeniye atanmis parasi.. kisacasi yine bunlar israilden beter somurucu.