Üniversiteliler, Ramazan boyunca ahilik sofrasında buluştu

16.03.2026 11:23
İstanbul'un Fatih semtinde Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofraları, üniversite öğrencilerini aynı çatı altında buluşturdu. Ahilik Vakfı tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında, Sultan Köşesi'nde kurulan iftar sofralarında öğrenciler hem oruçlarını açtı hem de Ahilik geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu. İftarın ardından düzenlenen etkinliklerde Ahilik geleneği anlatan gösteriler sahnelendi.

Ramazan ayı boyunca düzenlenen programda, İstanbul'da eğitim gören üniversite öğrencilerinin Ramazan'ın manevi atmosferini yaşayabilmeleri amacıyla ücretsiz iftar yemekleri ikram edildi. Ahilik Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, özellikle il dışından ve yurt dışından gelerek İstanbul'da eğitim gören öğrenciler için sıcak bir buluşma noktası oldu. Programın hayata geçirilmesinde İstanbul Üniversitesi mezunları ile hayırsever iş insanlarının katkıları da önemli rol oynadı.

İftarın ardından düzenlenen etkinliklerde ise Ahi Evran ve Ahilik geleneğini anlatan gösteriler sahnelendi. Program sonunda yapılan Ahilik duasının ardından öğrencilere hediyeler takdim edilerek Osmanlı'dan günümüze uzanan "diş kirası" geleneği de yaşatıldı.

"Ahiliğin sıcak ortamında öğrencilerimize imkân sağlıyoruz"

Programda konuşan Duran Demirbaş, yaklaşık 15-20 yıldır İstanbul'da ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencileriyle iftar sofralarında buluştuklarını belirtti. Demirbaş, özellikle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ahilik Vakfı olarak her yıl öğrencilerimizle iftar yapmak için Ahi Ocağımızda bir araya geliyoruz. Bu yıl Topkapı Suriçi'ndeki vakıf binamız restorasyonda olduğu için iftarlarımızı Sultanahmet'te Sultan Köşesi'nde gerçekleştiriyoruz. İftar sonrası Ahilik duasını yapıyor, hayırseverlerimizin katkılarıyla öğrencilerimize diş kirası ikram ediyoruz. Ahiliğin bu sıcak ortamında gençlerimize imkân sağlamaya çalışıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz de ahde vefa göstererek vakfımıza maddi ve manevi destek sunuyor."

"Aile ortamı oluşuyor"

İftar programına katılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencisi Aybars Kuşçu ise etkinliğin kendileri için önemli olduğunu belirterek, Ramazan ayında ailelerinden uzakta olan öğrencilerin burada bir araya gelerek adeta küçük bir aile ortamı oluşturduğunu söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Doğalgaz Mühendisliği öğrencisi Selami Talha Tekin de arkadaşlarıyla birlikte düzenli olarak iftara katıldıklarını ifade ederek, bu buluşmalar sayesinde hem yeni arkadaşlıklar kurduklarını hem de memleketten uzakta aile sıcaklığını hissettiklerini dile getirdi.

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Ayşenur Eravcı ise iftar programının samimi atmosferine dikkat çekerek, "Arkadaşımla birlikte geldik, çok güzel vakit geçirdik. Sıcak ve samimi bir ortam var, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Hayrunnisa Tamber de iftarın ardından gerçekleştirilen gösterilerden memnun kaldıklarını belirterek, "Çok güzel bir iftardı. Sonrasında tiyatro gibi bir etkinlik yapıldı ve bize diş kiraları verildi. Bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ramazan boyunca devam eden iftar programları, öğrencileri yalnız bırakmayan hayırseverlerin katkılarıyla hem Ahilik kültürünü yaşatıyor hem de gençlere İstanbul'da manevi bir buluşma noktası sunuyor.

Tiyatrâl gösteride Ahilik geleneği anlatıldı

İftar programının ardından düzenlenen etkinlikte, Ahilik Kültürünü Araştırma ve Eğitim Kültür Vakfı Genel Sanat Yönetmeni Nazım Hikmet Yıldırım tarafından icra edilen tiyatrâl gösteriyle Ahilik geleneği sahneye taşındı.

Ramazan programı kapsamında sahnelenen temsilde, Ahilik geleneğinin tarihî şahsiyetleri ve kurumları canlandırıldı. Gösteride özellikle Ahi Evran'ın hayatı ve Ahilik anlayışı anlatılırken, Anadolu'da esnaf ve zanaatkâr teşkilatlanmasının temelini oluşturan Ahilik Teşkilatı hakkında da katılımcılara bilgiler verildi.

Temsilde ayrıca Anadolu'da kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki yerini ortaya koyan Bacıyan-ı Rum teşkilatına da yer verildi. Sahne performansında Ahilik kültürünün ahlak, emek, doğruluk ve dayanışma ilkeleri üzerine kurulu olduğu vurgulandı.

Katılımcılar, geleneksel kıyafetlerle yapılan canlandırmalar sayesinde Ahilik kültürünü hem tarihî hem de kültürel yönleriyle yakından tanıma fırsatı buldu. Böylece Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen program, iftar sofralarının ötesine geçerek Anadolu'nun köklü esnaf ve dayanışma geleneğini genç kuşaklara aktaran kültürel bir buluşmaya dönüştü.

