Uzaya Yolculuk: Tuva Cihangir Atasever Muğla'da
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uzaya Yolculuk: Tuva Cihangir Atasever Muğla'da

18.04.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Muğla'da öğrencilerle uzay deneyimlerini paylaştı.

"2026 Muğla Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen öğrenci buluşmalarının bu seferki konuğu, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever oldu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Atasever, uzay yolculuğu deneyimlerini ve Türkiye'nin uzay vizyonunu paylaştı.

Muğla'da eğitim gören öğrenciler, Türkiye'nin uzay misyonunda kritik bir rol üstlenen Tuva Cihangir Atasever ile bir araya gelmenin heyecanını yaşadı. "2026 Muğla Gençlik Yılı Öğrenci Buluşmaları" çerçevesinde gerçekleştirilen program, gençlerin bilim ve teknolojiye olan merakını perçinledi. Programda kürsüye çıkan astronot Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğu hazırlık sürecinden fırlatma anına, uzaydaki bilimsel çalışmalardan geri dönüş yolculuğuna kadar edindiği eşsiz deneyimleri samimiyetle aktardı. Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerine de değinen Atasever, ülkemizin bu alandaki kararlılığını ve ulaşılan teknolojik başarıları vurguladı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada, soru-cevap bölümü renkli anlara sahne oldu. Uzayda yaşam şartlarından geleceğin mesleklerine kadar birçok konuda merak ettiklerini soran gençlere Atasever, vizyon geliştirici yanıtlar verdi. Gençlerin gözlerindeki parıltının Türkiye'nin yarınları için umut verici olduğunu belirten Atasever, bilim yolunda ilerlemeleri konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmelerde, bu tür buluşmaların gençlerin kariyer hedeflerini belirlemede büyük rol oynadığı ifade edildi. Muğla gençliğine ilham veren ve geleceğe dair yeni bir bakış açısı kazandıran anlamlı ziyaret için Tuva Cihangir Atasever'e teşekkür plaketi takdim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:59:30. #7.13#
SON DAKİKA: Uzaya Yolculuk: Tuva Cihangir Atasever Muğla'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.