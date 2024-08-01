Uzman Psikolog Burçak Çağlar: Kişilik özelliklerine göre meslek seçimleri yapılmalı - Son Dakika
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Eğitim

Uzman Psikolog Burçak Çağlar: Kişilik özelliklerine göre meslek seçimleri yapılmalı

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Uzman Psikolog Burçak Çağlar, tercih döneminde öğrencilerin ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Çağlar, öğrencilerin meslek seçimlerinde kişilik özelliklerini göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, ailelerin çocukları üzerindeki etkisinin önemine dikkat çekerek, çocukların da fikirlerinin alınması gerektiğini belirtti.

01.08.2024 12:31  Güncelleme: 13:29
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Haberler.com Youtube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Uzman Psikolog Burçak Çağlar, tercih döneminde öğrencilerin ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalara dikkat çekti.

"KİŞİLİKLERE UYGUN MESLEKLER SEÇMELİYİZ"

25 Temmuz-2 Ağustos arasında gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin tercih işlemleri hakkında önerilerde bulunan Uzman Psikolog Burçak Çağlar, aday öğrencilerin meslek seçimlerinde karakter özelliklerini de göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etti. Çağlar, "Biraz da kişiliklere uygun meslek seçmek lazım. Yani çocuğun hiç insan ilişkileri kuvvetli değil ya da konuşmaktan ve insanlarla iletişim halinde olmaktan keyif almayan bir çocuk. Ailesi diyor ki, psikoloji okuyabilirsin, halkla ilişkiler okuyabilirsin. Bu noktada çocuğun insanlarla muhatap olamayacağı bir meslek seçmesi onun için daha iyi olacaktır." dedi

Uzman Psikolog Burçak Çağlar: Kişilik özelliklerine göre meslek seçimleri yapılmalı

"TERCİH DÖNEMİNDE SADECE EBEVEYNLERİN KONUŞUP, ÖĞRENCİNİN PASİF KALMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Ailelerin öğrenciler üzerindeki etkisinden de söz eden uzman psikolog, "Kişiye eğer o özgürlük alanını tanımlamazsak ve ne istediğini sormazsak hayatı boyunca size bağımlı bir çocuk yetiştirmiş oluruz. Bu da bence doğru bir şey değil, onların da fikirlerini almak, konuşmalarına olanak sağlamak gerekiyor. Sadece ebeveynlerin konuşup, çocuğun pasif durumda olmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Uzman Psikolog Burçak Çağlar: Kişilik özelliklerine göre meslek seçimleri yapılmalı
Uzman Psikolog Burçak Çağlar: Kişilik özelliklerine göre meslek seçimleri yapılmalı

Çocuk, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Uzman Psikolog Burçak Çağlar: Kişilik özelliklerine göre meslek seçimleri yapılmalı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yenal Yıldırım: Çok doğru tespit 3 0 Yanıtla
  • Ercan Hekim: o mesleklerde gelecek yoksa ne yapılmalı.. 0 0 Yanıtla
  • Emin Erol: millet iş bulamıyor ortalıkta iş yok buda kişilik özelliği diyor 0 0 Yanıtla

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