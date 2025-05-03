Yeni Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya Oldu - Son Dakika
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Eğitim

Yeni Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya Oldu

Yeni Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya Oldu

Bezmialem Vakıf Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya atandı. Önceki rektör Kazancıoğlu görevden ayrıldı.

03.05.2025 14:59
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YAKLAŞIK 10 yıldır rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu'nun görevden ayrılmasından sonra Bezmialem Vakıf Üniversitesi rektörlüğüne uzun yıllardır kurumda çeşitli görevler üstlenen Prof. Dr. Adem Akçakaya getirildi.

Önceki rektör Kazancıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hem üniversitede hem YÖK üyeliğinde akademik çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Prof. Dr. Adem Akçakaya da sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Bezmialem Vakıf Üniversitesi rektörlüğüne başlamış bulunmaktayım. Bu köklü ve saygın kurumda, akademik ve idari tüm çalışanlarımızla birlikte üniversitemizi bilim, eğitim ve hizmet alanlarında daha ileriye taşımak için özveriyle çalışacağız. Bu önemli görevde bana duyulan güven için teşekkür eder, Bezmialem ailesine ve tüm paydaşlarımıza en içten saygılarımı sunarım." şeklinde paylaşımda bulunarak yeni görevini duyurmuş oldu."

PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA HAKKINDA

Prof. Dr. Adem Akçakaya, 1990 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasını yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Endoskopi ve ERCP eğitimi aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Bioistatistik ve Demografi Yüksek lisans, Beykent Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans, Erasmus Üniversitesinde Laparoskopik Canlı Böbrek Nakli Kursu, Yale Üniversitesi Transplantasyon Merkezinde Böbrek Transplantasyonu Eğitimi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Böbrek Transplantasyonu Eğitimi, Mayo Klinikte Endosonografi eğitimlerini tamamladı. 2005 yılında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başasistan, 2007 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2013 yılında profesör oldu.

2013-2016 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Koordinatörlüğü görevlerini yaptı. 2012-2017 yıllarında aynı zamanda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği yaptı. Bezmialem Vakıf Üniversitesinde İlk Yardım Eğitim Merkezi, Palyatif Bakım Ünitesi ve Böbrek Nakli Merkezlerini kurdu. Halen Bezmialem Vakıf Üniversitesinde Genel Cerrahi A.D. Başkanlığı, İlk Yardım Eğitim Merkezi, Transplantasyon ve Palyatif Bakım Merkezi Müdürlüklerini yapmaktadır. Bezmialem Aktüel ve Bezmialem Science dergilerini kurdu ve editörlüğünü yaptı. Bezmialem Science Dergisinin Uluslararası İndekslere girmesini sağladı ve halen bu derginin Baş Editörlüğünü yapmaktadır. 2019 yılında Türkiye'nin en kapsamlı Palyatif Bakım kitabı olan 115 yazarlı 111 konu içeren 'Palyatif Bakım ve Tıp' kitabını yazdı

Kaynak: DHA

Rektör, Eğitim, Sağlık, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yeni Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya Oldu - Son Dakika

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