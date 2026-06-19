YKS Adaylarına ÖSYM\'den Uyarılar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara uyarılarda bulunarak, "Adayların sınav gününden önce muhakkak sınav merkezlerini kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini ve sınava giriş belgesini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum" dedi.

YKS'ya bir gün kala ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan sınava girecek adaylara önemli uyarılar geldi. Adaylara sınava yeterli uyku ve düzenli bir kahvaltı ile gelmelerini belirten Ersoy, adayların sınava gelmeden önce muhakkak sınav merkezlerini kontrol etmelerini tavsiye etti. Adayların sınavdan en az yarım saat önce sınav merkezlerinde hazır bulunmalarını tavsiye eden Ersoy, adayların T.C. kimlik kartlarını ve sınava giriş belgelerini de unutmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

"Adayların sınav gününden önce muhakkak sınav merkezlerini kontrol etmelerini tavsiye ediyorum"

YKS sürecinin sonuna yaklaştıklarını ve herkese iyi bir sınav dileğinde bulunduğunu belirten Ersoy, "YKS sürecimizin sonuna yaklaşmaktayız. Arkamızda sınav merkezlerine sınav evraklarını taşıyan araçlar bulunmaktadır. Bu araçlarımız 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olmak üzere toplam 255 sınav merkezine sınav evraklarını, emniyet personeli ve jandarma eşliğinde götüreceklerdir. Dolayısıyla sınavımızın tüm adaylarımız için huzurlu, sağlıklı ve güzel bir şekilde geçmesini temenni ediyoruz. Burada adaylarımıza birkaç hususta uyarı yapmak isterim. Öncelikle bu sınava şu ana kadar gayet güzel hazırlandıklarını düşünüyorum. Sınav gününden önce de güzel bir uyku geçirmelerini, güzel bir kahvaltı yapmalarını ve stresten uzak bir şekilde çalıştıklarının tam karşılığını almalarını istiyorum. Dolayısıyla kendilerini rahat hissedecekleri bir şekilde sınav ortamına gelmelerini isterim. Ancak adayların sınav gününden önce muhakkak sınav merkezlerini kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesini ve sınava giriş belgesini unutmamalarını özellikle tavsiye ediyorum" diye konuştu.

"Sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar"

Adayların bir aksilik yaşamamak için sınav saatinden en az yarım saat önce sınav merkezlerinde hazır şekilde bulunmalarını vurgulayan Ersoy, "Sınava lütfen vaktinde gelsinler. Hatta mümkünse sınavdan en az yarım saat önce sınav binası çevresinde olsunlar. Bir aksilik olması durumunda bu aksiliği telafi edecek zamanları olsun. Çünkü bir adayın sınava girememesinin yaşadığı üzüntü, emin olun bizi daha fazla etkiliyor. Hiçbir adayın emeğinin karşılığını alamamasını arzu etmiyoruz. Bunun yanı sıra şunu söylemek isterim ki, ülkemizin en önemli sınavlarından bir tanesi YKS sınavıdır. Yaklaşık 2 gün için 650 bin personel sahada aktif bir şekilde çalışacak. Dolayısıyla adaylarımızın sınav konforunun bozulmaması anlamında vatandaşlarımızın sınav binalarının çevresinde hiçbir şekilde gürültü yapmamasını, pazar yerlerinde esnafın sessizce faaliyette bulunmasını, araçlarda korna çalmamalarını rica ediyoruz. Çünkü herkesin emeğinin karşılığını almasını istiyoruz. Bir de hatırlatmak isterim ki cumartesi sabah milli maç var. Milli takımımız inşallah galip gelecek ama bu galibiyetin sevincini hepimiz sessiz bir şekilde yaşayalım. 2 buçuk milyon adayımızın emeklerini boşa çıkartmayalım diyorum. Herkese emeklerinin karşılığını alacağı bir sınav temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Araçlarımızın hepsi elektromekanik kilitlerle kilitlenmekte"

Sınav belgelerini taşıyan araçların yüksek güvenlikle korunduğunu ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu araçlarımızın hepsi elektromekanik kilitlerle kilitlenmekte ve araç takip cihazlarıyla izlenmektedir. Ayrıca bu araçlarımız, ilgili sınav merkezlerinde emniyet görevlilerimizin ve kameraların eşliğinde beklemektedir. Sınavın olacağı günün gece yarısı saat 02.00-03.00 civarlarında Ankara'dan vereceğimiz talimatlarla elektromekanik kilitler açılacak ve ilgili sınav evrakları kuryelere iletilip oradan sınav binasına ulaştırılacaktır. Benzer şekilde de geri dönüş yapılacaktır."

Kapalı matbaa merkezinde yoğun çalışma

Öte yandan sınav sorularının basımı, paketlenmesi ve sevkiyat hazırlıkları için görev yapan 100'den fazla personel, yaklaşık bir aydır dış dünyaya kapalı matbaa merkezinde çalışmalarını sürdürdü. Merkezde sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla gelişmiş teknolojik sistemler kullanılırken, tesis 7 gün 24 saat güvenlik güçleri tarafından korunuyor. Kapalı matbaa merkezinde görev yapan personel, YKS'nın son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

Araçlar anlık olarak takip edilecek

Soru kitapçıkları ve sınav evraklarını taşıyan 531 araç, özel araç takip sistemleri sayesinde güzergahları boyunca anlık olarak izlenecek. Araçların hızları, duraklama süreleri ve güzergah bilgileri ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi tarafından sürekli kontrol altında tutulacak. Sevkiyat araçlarında bulunan elektromekanik kilitler yalnızca belirlenen saatlerde ve merkezden verilen komutlarla açılabilecek. Böylece sınav evraklarının güvenliği en üst düzeyde sağlanacak. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilecek. Araçların süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemi üzerinden izleneceği, nakil araçlarının geçtiği güzergahların dur-kalk ve mola süreçleri ile süratlerinin saniye saniye ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde takip edilip kayıt altına alınacağı belirtildi.

Güvenlik tedbirleri kesintisiz devam edecek

Sınav merkezlerine ulaşan araçlar, sınav sabahına kadar emniyet ve jandarma ekiplerinin gözetiminde korunacak. Farklı illere ulaşan her araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden görüntülenen alanlarda olacak. Sınav günü belirlenen saatlerde açılacak kutulardaki evraklar, şehir içi dağıtım araçlarıyla sınav binalarına ulaştırılacak. Sınav evraklarının sınavın uygulanacağı binalarda kameralar önünde açılacağı, görevli ve adayların binalara girişinin kamerayla takip edileceği de ayrıca vurgulandı. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak. - ANKARA