YKS\'nin ikinci oturumu AYT başladı

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu tüm hızıyla devam ediyor. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün, Türkiye genelindeki 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da olmak üzere toplam 250 sınav merkezinde düzenlendi. Öğrenciler bugün de AYT ve YDT için ter dökecek.

2.5 MİLYON ÖĞRENCİ DÜN TYT'YE GİRDİ

YKS'nin birinci oturumu olan TYT, dün düzenlendi. 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu sınavda, 333 bin 836 kişi görev yaptı. Adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40, fen bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi. Sınavın ardından gülen de vardı ağlayarak okulu terk edenler de.

ADAYLAR BUGÜN AYT'DE TER DÖKECEK

Bugün de sınavın ikinci oturumu gerçekleştirilecek. Öğrenciler AYT ve YDT'ye odaklandı. İkinci oturum olan ve 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15 itibarıyla başladı. 215 bin 448 adayın başvurduğu üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başlayacak.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA

AYT'de saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmadı. YDT'de ise 15.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. AYT'ye girenlerin toplam 160 soru için 180 dakikaları, YDT'ye girenlerin ise 80 soru için 120 dakikaları olacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.