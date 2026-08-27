YÖK'ten Karabağ'a akademik destek: İTÜ ile yeni iş birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖK'ten Karabağ'a akademik destek: İTÜ ile yeni iş birliği

YÖK\'ten Karabağ\'a akademik destek: İTÜ ile yeni iş birliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK, Azerbaycan ile işbirliğiyle Karabağ Üniversitesi'ne akademik destek verecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Azerbaycan ile geliştirdiği uluslararası yükseköğretim iş birliği modeli ile Karabağ'a akademik ve bilimsel destek verecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Karabağ Üniversitesi bünyesinde akademik birimler kurmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Türkiye-Azerbaycan yükseköğretim iş birliğinde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatı modelinin ardından yeni bir adım daha atıldı. YÖK'ün geliştirdiği model, öğrenci ve akademisyen değişimine dayalı uluslararası iş birliklerinin ötesine geçerek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin güçlü oldukları alanlardaki akademik kapasitesini dost ve kardeş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla doğrudan buluşturmayı esas alıyor.

Karabağ'ın yeniden inşasına bilim ve insan kaynağı desteği verilecek

Karabağ Üniversitesi, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında kurulan ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyor. Karabağ'ın Hankendi şehrinde 2023 yılında kurulan üniversite, bölgenin yeniden inşa ve kalkınma sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Bağımsızlığın ve kültürel dirilişin de sembollerinden biri olan Karabağ Üniversitesinde halihazırda 7 fakülte ve 27 program bulunuyor. Üniversitede 2 bini aşkın öğrenci de eğitim görüyor. İTÜ'nün mühendislik alanında açacağı akademik birimlerle Karabağ Üniversitesinin eğitim ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yeni akademik yapılanma aynı zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasında yükseköğretimde giderek derinleşen ilişkilerin Karabağ'ın yeniden inşa sürecine bilimsel ve akademik kapasiteyle taşınmasının yeni bir adımını oluşturacak.

"Karabağ'ın geleceğine bilimle ve yükseköğretimle katkı sunuyoruz"

YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan yükseköğretim iş birliğinde yeni ve önemli bir aşamaya geçildiğini belirterek, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yükseköğretim iş birliğinde yeni ve çok kıymetli bir adım daha atıyoruz. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile hayata geçirdiğimiz ve iki ülkenin güçlü üniversitelerini ortak bir akademik hedef etrafında buluşturan iş birliği modelimizi şimdi Karabağ'a taşıyoruz. Karabağ Üniversitesi, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında yükselen bağımsızlığın, geleceğin ve kültürel dirilişin en anlamlı sembollerinden biridir. İTÜ'nün mühendislik alanındaki güçlü birikimini Karabağ Üniversitesiyle buluşturarak Karabağ'ın yeniden inşasına bilim, teknoloji ve nitelikli insan kaynağıyla katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Karabağ, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK'ten Karabağ'a akademik destek: İTÜ ile yeni iş birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni Bitcoin yarın düşebilir: İşte nedeni
Trafik eşkıyaları dehşet saçtı Bisikletliyi ezmek üzerelerdi, inip vahşice saldırdılar Trafik eşkıyaları dehşet saçtı! Bisikletliyi ezmek üzerelerdi, inip vahşice saldırdılar
26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu 26 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu
Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı Kale direği devrilen çocuk ağır yaralandı
RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı RTEÜ’lü akademisyenden tepki çeken “gavur ülkesi” paylaşımı
SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

13:51
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...
13:28
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
13:24
UEFA’dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
UEFA'dan Lyon-Fenerbahçe maçı sonrası olay karar
12:58
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek
12:26
Spor salonunda kanlı infaz Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 14:03:04. #7.12#
SON DAKİKA: YÖK'ten Karabağ'a akademik destek: İTÜ ile yeni iş birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement