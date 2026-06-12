120 bin öğrenciye işletmede mesleki eğitim modeli

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde mesleki eğitimin niteliğini artırmak, öğrencilerin mezun olmadan iş deneyimi kazanmasını sağlamak ve üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği "İşletmede Mesleki Eğitim (İME)" modelinin önemli adımlarından birini Gaziantep'te attı.

Yükseköğretim Kurulu, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına ilişkin protokol imzalandı. Protokolle öğrencilerin eğitimlerinin önemli bir bölümünü doğrudan işletmelerde geçirmelerini sağlayacak yeni model için önemli bir iş birliği zemini oluşturuldu.

120 bin öğrenci için işletmede mesleki eğitim dönemi başlıyor

YÖK'ün İME modelinde öğrenciler, eğitim programlarının yapısına göre son bir veya iki dönemlerini işletmelerde geçirecek. Klasik staj anlayışının yerine uzun süreli işletme temelli eğitim modeli gelecek. Pilot uygulama Gaziantep, Konya, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde, 185 programda ve 120 bin öğrenciyle başlıyor. Modelle, mezun olmadan iş deneyimi kazanan, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek hedefleniyor. Elde edilecek sonuçlar doğrultusunda modelin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Stajdan fazlası: İş hayatının içinde eğitim

Model sayesinde öğrenciler güncel teknolojileri ve sektör uygulamalarını yerinde öğrenecek, iş disiplini, takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirecek, mezun olmadan iş deneyimi kazanacak ve iş dünyasıyla doğrudan temas kurarak kariyer planlamalarını güçlendirecek. Yeni model yalnızca öğrenciler için değil işletmeler açısından da önemli avantajlar sunuyor. İşletmeler ihtiyaç duydukları nitelikli insan kaynağını eğitim sürecinden itibaren tanıma ve yetiştirme fırsatı elde edecek.

Amaç mezuniyet sonrası değil mezuniyet öncesi istihdam

YÖK'ün yürüttüğü dönüşümle, meslek yüksekokullarında uygulamalı eğitimin güçlendirilmesi, sektör ihtiyaçlarına uygun programların geliştirilmesi ve öğrencilerin mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmesi hedefleniyor.

"İstihdam odaklı dönüşüm süreci yürütüyoruz"

YÖK Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Sanayi Odasında düzenlenen protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, yükseköğretimde istihdam odaklı yeni bir dönüşüm süreci yürüttüklerini belirterek üniversite-sektör iş birliğinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi. Özvar, "Üniversiteler kadar işletmelerimize de önemli görevler düşüyor. Sanayicimiz bu işe sahip çıkarsa büyük bir başarı hikayesi yazacağız. Ne gerekiyorsa birlikte yapalım. Sanayicilerimize sesleniyorum gelin meslek yüksekokullarımızın yönetimini birlikte yapalım, müfredatı birlikte şekillendirelim" dedi.

Yıllardır uygulanan klasik staj anlayışının günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığını belirten Özvar, şunları söyledi:

"Stajı kısa süreli ve sınırlı bir uygulama olmaktan çıkararak eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline getiriyoruz. Meslek yüksekokullarında 3+1 ve 2+2, lisans programlarında ise 7+1 ve 6+2 modelleriyle öğrencilerimizin bir veya iki dönemlerini doğrudan iş hayatının içinde geçirmelerini hedefliyoruz. Bu süreç klasik anlamda uzun bir staj değil; kredilendirilen, değerlendirilen ve akademik olarak takip edilen yapılandırılmış bir eğitim modelidir."

Pilot uygulamanın ilk etapta yaklaşık 120 bin öğrencinin öğrenim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsayacağını açıklayan Özvar, elde edilecek sonuçların modelin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yön vereceğini ifade etti.

Gaziantep'ten tam destek

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, Gaziantep'in üretim kültürü ve girişimcilik ekosistemiyle uygulama için en uygun şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Gaziantep olursa bölge rahat olur. Gaziantep bu tür üniversite-sanayi iş birliklerinin ve uygulamalı eğitim modellerinin laboratuvarı olmaya çok uygun bir şehir" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 21'inci yüzyılın veri ve teknoloji çağı olduğuna işaret ederek, "Veriyi oluşturamazsak pazar olmaya devam edeceğiz. İnsana yatırım yapmak için büyük bir aşkla çalışıyoruz. Ne yapmak istiyorsanız buna en hazır şehir biziz. İnsan gücüne ve organizasyon kabiliyetine sahibiz" diye konuştu.

"Eli anahtar tutan mühendislere ihtiyacımız var"

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep iş dünyasının projeye güçlü destek verdiğini belirterek, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Modelin şehrimizde uygulanacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Gaziantep'in elde edeceği başarılı sonuçlarla ülkemize örnek ve rol model olacağını düşünüyoruz. Gaziantep Sanayi Odası olarak üyelerimizle birlikte projeye tam destek veriyoruz" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekerek, "Eli anahtar tutan mühendislere ve teknik adamlara ihtiyacımız var. Üniversite-sanayi iş birliğini bir kavram olarak değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te atılan bu adımın, yükseköğretim ile üretim dünyası arasında yeni bir iş birliği modelinin temelini oluşturması bekleniyor. Protokol törenine Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Ak ve Prof. Dr. Arif Bilgin, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu ile bölgedeki üniversitelerin rektörleri katıldı.

Özvar'dan GİBTÜ'ye "Diş Hekimliği Fakültesi" müjdesi

YÖK Başkanı Özvar, program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesinin bu yıl öğrenci kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Fakültenin altyapısının güçlendirilmesi için yerel paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışılacağını vurgulayan Özvar, yeni fakültenin hayırlı olmasını diledi. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de fakültenin üniversite için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Özvar'a teşekkürlerini iletti. - GAZİANTEP