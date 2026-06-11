Zonguldak BEUN Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Zonguldak BEUN Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Zonguldak BEUN Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
11.06.2026 19:45
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Zonguldak BEUN Alaplı MYO, 2025-2026 Akademik yılı mezuniyet törenini düzenledi, 290 öğrenci mezun oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Alaplı Meslek Yüksek Okulu'nda 2025-2026 Akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Alaplı Kapalı salonunda düzenlenen mezuniyet törenine; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Başsavcı Anıl Öztürk, Alaplı MYO Müdürü Prof. Dr. Burçin Şolt, Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Jandarma Komutanı İbrahim Guzgun, İlçe Emniyet Amiri Baki Acar, Gençlik Spor Müdürü Özkan Selahattin Bozkurt, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bir araya geldiği mezuniyet töreninde 290 öğrenci mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutlarken, programa katılan protokol üyeleri ve yaklaşık bin 500 öğrenci yakınları da bu sevince tanıklık ettiler.

ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, "Bugün burada, Alaplı Meslek Yüksekokulunda öğrenimlerini tamamlayan Öğrencilerimizin bu mutlu ve gurur dolu anına eşlik etmenin kıvancını yaşıyoruz. Geleceğimizin umudu olan güzide öğrencilerimizin hayatlarını en güzel anlardan biri de sevincin ve hüznün bir arada yaşandığı mezuniyet törenleridir. Üniversitemizin bilimden teknolojiye, sağlıktan spora geniş bir yelpazede gelişimine katkı sunarak rol sunarak rol model olan ve aydınlığın timsali yegane öğrencilerimizi yetiştiren sizlere yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Okul birincisi Erol Cömert, öğrenciler adına mezuniyet kütüğüne birincilik plaketini çaktı. Okul birincisi Erol Cömert'e BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, diğer branşlarda bitiren Bertuğ Çevik ile Talha Ayer'e Alaplı Kaymakam Selçuk Köksal tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Programın sonunda yüzlerce öğrenci protokol üyelerinin de iştiraki mezun olmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Zonguldak BEUN Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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