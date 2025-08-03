1. Akdeniz Bölge İstişare Toplantısı Yapıldı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi ev sahipliğinde 1. Akdeniz Bölge İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, Merkez Ofis'te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bölgesel işbirliğini pekiştirmek ve ortak ekonomik vizyon geliştirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıdan çıkacak fikirlerin Akdeniz Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasına yön vereceğini belirten Kacar, "ASKON olarak hedefimiz, yerli üretimi ve bölgesel dayanışmayı önceliklendiren bir anlayışla iş dünyasına yön vermektir. Antalya'mızın potansiyelini ve misafirperverliğini tüm bölgeye yansıtmak bizler için bir onurdur." ifadesini kullandı.

Toplantıda, şehirlerdeki sektörlerin mevcut durumu, yatırım fırsatları, ihracat potansiyeli ve genç girişimcilerin desteklenmesine ilişkin konular ele alındı. Ayrıca, ASKON'un yeni dönem stratejik hedefleri, uluslararası ticaret vizyonu ve bölge içi koordinasyon mekanizmaları da değerlendirildi.

Toplantıya, ASKON Genel Merkez Akdeniz Bölge Başkanı Engin Tumbaz, Akdeniz Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar Bilir, ASKON Isparta Başkanı Hasan Ali Kınacı, ASKON Adana Başkanı Abdulvahap Bilge, ASKON Hatay Başkanı Halit Tunç, ASKON Kahramanmaraş Başkanı Abdullah Eskalen, ASKON Antalya Şubesi yönetimi ile sektör temsilcileri katıldı.

Heyet, Antalya'da faaliyet gösteren firmaları da ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.