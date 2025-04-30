1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palandöken, mesajında, söz konusu günün emeğin kutsallığını hatırlattığını belirterek, 1 Mayıs'ın aynı zamanda çalışma hayatının sorunlarına dikkat çekme ve çözüm üretme iradesini ortaya koyma günü olduğunu aktardı.

Ülkenin kalkınmasında ve toplumsal huzurun sağlanmasında çalışanların büyük paya sahip olduğuna işaret eden Palandöken, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Demokrasi kültürünün gelişmesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve toplumsal barışın güçlenmesi için çalışan haklarının korunması vazgeçilmezdir. Bu kapsamda esnaf ve sanatkarlarımız da tıpkı tüm emekçiler gibi alın teriyle ülkemizin ekonomik ve toplumsal hayatına katkı sunan önemli bir kesimdir. Ahilik kültüründen gelen dayanışma, dürüstlük ve çalışma ahlakı, bugün hala bizlere yol göstermektedir."

"Hakların güvence altına alındığı bir gelecek ortak sorumluluktur"

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu da emeğin karşılık bulduğu bir hayatın, huzurlu ve sürdürülebilir bir toplumun temel taşlarından olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çalışanların haklarının güvence altına alındığı, katılımcı ve insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulduğu bir gelecek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutluyor, bu anlamlı günün birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını daha da güçlendirmesini diliyorum."