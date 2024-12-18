1 TL'nin maliyeti kendi değerine fark attı - Son Dakika
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Ekonomi

1 TL'nin maliyeti kendi değerine fark attı

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Ekonomik dalgalanmalar ve piyasa koşulları TL'nin alım gücünü ve değerini olumsuz etkiledi. Türk Lirası'nın maliyeti, kendi değerini aştı. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 1 TL'lerin piyasaya çıkar çıkmaz fırsatçılar tarafından toplanarak hurdacılara satıldığını belirtti.

18.12.2024 12:03  Güncelleme: 12:39
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Son yıllarda yaşanan enflasyon her şeyin fiyatını artırdı. Fiyatı artanlar listesinde sadece ürünler değil 'para'nın maliyeti de yer aldı. Zaman zaman gündem olan 1 TL'nin maliyeti rekor kırarak 3 lirayı aştı. 25 kuruşun maliyeti ise neredeyse 2 liraya yaklaştı.

1 TL MALİYETİ KENDİ DEĞERİNİ ÜÇE KATLADI

1 TL'lik madeni para 8,2 gramdan 6,6 grama geriledi. 50 kuruşun ağırlığı ise 6,8 gramdan 5,5 grama düştü. Ancak artan döviz metal paralarda kullanılan alaşımlara da yansıdı. 1 TL'nin maliyeti 3 TL'yi geçti. Günlük hayatta sık kullanılan hatta bazen piyasada bulunamamasından şikayet edilen 1 TL'nin maliyeti 3 lirayı aştı. Sadece 1 TL'nin değerin 25 kuruşun maliyeti bile 1 lira 86 kuruş oldu. 50 kuruşun maliyeti ise 2 lira 63 kuruşa çıktı.

1 TL'nin maliyeti kendi değerine fark attı

"HURDACILARA SATIYORLAR"

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir paranın maliyetindeki artışları şikayet ederek sosyal medya hesabından bir grafik paylaştı. Yazılı açıklama da yapan Demir 1 TL'lerin piyasaya çıkar çıkmaz fırsatçılar tarafından toplanarak hurdacılara satıldığını belirtti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetleri düşürmek için gramajı düşürme yoluna gitti. Kullanılan bakır, çinko ve nikelin oranları değişirken, üretimde ise yüzde 30 tasarruf sağlandı. Bu durum fırsatçılara gün doğurdu, piyasaya çıkar çıkmaz paraları toplayıp hurdacılara satarak haksız kazanç sağlama yoluna gittiler. Ekmeğin 15 liraya yaklaştığı yerde 50 kuruş ve 1 TL gibi paralar tam anlamıyla değerini yitirmiştir.

1 TL'nin maliyeti kendi değerine fark attı
1 TL\'nin maliyeti kendi değerine fark attı

Milletvekili, Deniz Demir, Ekonomi, Ankara, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 1 TL'nin maliyeti kendi değerine fark attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tuna güler:
    Allah bizi bu hale getirenden ve getirmesine vesile olanlardan misli ile çıkarsın inşallah. 36 4 Yanıtla
  • MERDEM:
    Paranın değerinden şikayet edenler, 2002 den önceki 20 yilada bı bakın nekadar değer kaybı enflasyon yaşanmış onuda yazin, sizi dinleyende sanki önce Amerikaydik zannedecek 8 22 Yanıtla
  • Mehmet B:
    paranın değeri yok ki 24 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    ak parti tarikato marikato badem yağı 17 5 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    veein yetkiyi görün etkiyi 13 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir para kendi değerinin üç katına mal oluyorsa o parayı niye basıyorsun?Zaten bir lira ve alt katlarına piyasda bir şey varmı? 10 0 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Para değil çöp kullanıyoruz.. 10 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Dünyanın en değersiz ve itibarsız parası oldu Türk lirası akp sayesinde !!! 7 0 Yanıtla
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