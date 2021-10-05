10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vatandaşın belini bükmüş durumda. Fahiş gıda fiyatları, yüksek faturalar ve akaryakıt fiyatları tepki çekmeye devam ediyor. Vatandaş artık çektiği videolarla içinde bulunduğu durumu ti'ye almaya başladı.

FİYATLAR TEPKİ ÇEKİYOR

Geçtiğimiz günlerde LPG oto gaza rekor bir zam geldi. 71 kuruşluk fiyat artışının ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 5.90 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise 7.76 liradan, motorinin litresi ise 7.30 liradan satılıyor. Akaryakıt fiyatlarının bu kadar yüksek olması vatandaşın tepkisini çekiyor.

POMPAYI KOKLATTI

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Akaryakıt almak için istasyona giden sürücü, 10 liralık yakıt istiyor. Pompacı ise sürücüye anahtarı geri verip depoya yakıt koymak yerine "Buna bu kadar" diyerek sürücüye pompayı koklatıyor. Benzin zamlarının eleştirildiği video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.