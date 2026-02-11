10 milyar dolarlık kritik komşu zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan başbakan Miçotakis'i ağırlayacak - Son Dakika
10 milyar dolarlık kritik komşu zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan başbakan Miçotakis'i ağırlayacak

10 milyar dolarlık kritik komşu zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan başbakan Miçotakis\'i ağırlayacak
11.02.2026 11:52  Güncelleme: 12:34
10 milyar dolarlık kritik komşu zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan başbakan Miçotakis\'i ağırlayacak
Haber Videosu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye geliyor. İki ülke arasındaki kritik zirvede, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor. Ayrıca toplantı çerçevesinde ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için ticaret, ekonomi, kültür, eğitim ve sosyal işbirliği alanlarını kapsayan çeşitli mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

Uzun süredir gergin ilişkilerin yaşandığı komşu ülke Yunanistan ile bugün buzlar eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında uzun bir aradan sonra bir araya gelecek.

Toplantının gündeminde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler olacak. ?2025'te 6.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen dış ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkartılması konusunda atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda bölgesel güvenlik ve jeopolitik gelişmeler ile küresel meseleler konusunda görüş alışverişi yapılması ve özellikle NATO misyonu ve Avrupa'nın güvenlik öncelikleri karşısında Türkiye'nin katkısının görüşülmesi bekleniyor.

MUTABAKAT METİNLERİ MASADA

Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın son dönemde sürdürdüğü pozitif gündem diplomasisi ve güven artırıcı önlemler süreci değerlendirilecek. Ayrıca toplantı çerçevesinde ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için ticaret, ekonomi, kültür, eğitim ve sosyal işbirliği alanlarını kapsayan çeşitli mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.

TİCARET HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Ankara, Atina ile Kıbrıs, Ege Adaları, Doğu Akdeniz gibi sorunların çözümünde iyi komşuluk ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog zemininde kalınmasını önceliklendiriyor.

Normalleşme süreci kapsamında karşılıklı ziyaret ve görüşmeler yoğunlaşırken, Yunan Başbakan Miçotakis 2024'te Türkiye'yi ziyaret etti. Aynı yıl Türk vatandaşlarının Ege adalarına seyahatleri için kısa dönemli ziyaret vizesi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Son Dakika Ekonomi 10 milyar dolarlık kritik komşu zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan başbakan Miçotakis'i ağırlayacak - Son Dakika

SON DAKİKA: 10 milyar dolarlık kritik komşu zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan başbakan Miçotakis'i ağırlayacak - Son Dakika
