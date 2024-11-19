11. Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

11. Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu

11. Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ünlü isimler Zorlu Center'da düzenlenen 11. Altın Palmiye Ödül Töreni'nde bir araya geldi.

19.11.2024 12:26
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sanat, televizyon, müzik ve medya dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Gecede 5 kategoride ödül dağıtıldı.

Kültür-sanat, televizyon, iş, müzik ve medya dünyasından ünlü isimler 11. Golden Palm Awards & Altın Palmiye Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Zorlu Center'da yer alan Raffles Hotel'de gerçekleşen etkinlik 'Çocuğa ve Kadına Dokunma' ana temasıyla gerçekleşti. Gecede ödül alan başarılı isimler, gecenin ana temasının anlam ve önemine dikkat çekti.

2 milyon 300 binin üzerinde oy kullanıldı

Gecede 5 kategoride ödül dağıtıldı. Ödül alanların belirlenme sürecinde 2 milyon 309 bin kişi oy kullandı. Halkın tercihleriyle belirlenen ödüllerin yanı sıra jüri özel ödülleri de sahiplerini buldu.

Bayhan ve Norm Ender'in şarkıları geceye renk kattı

Etkinlikte Bayhan ve Norm Ender de sevilen şarkılarını seslendirdi. Bayhan son zamanların popüler şarkısı 'Tiryakinim' şarkısını; Norm Ender de 'Parla' şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı etkinlikte sanatçıların sahne performansları beğeni topladı. Murat Yıldırım, Gonca Vuslateri, Norm Ender, Oktay Kaynarca, Gülben Ergen gibi isimlerin katıldığı gecede davetliler unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Organizasyonun mimarı iş insanı Nedim Delibaş etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Nedim Delibaş 11'inci kez altın palmiye ödül törenini düzenlediklerini belirtti. Delibaş, "Bu yıl tören 'Çocuğa ve Kadına Dokunma' mottosuyla gerçekleşti. Sosyal sorumluluk ile güncel yaşamı bir araya getirerek önemli bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bugün insanları bir araya getirmek çok zor. Sosyal medyaya, etrafımıza bakınca insanların çok gergin olduğunu gözlemliyoruz. Bu tür etkinlikler toplumsal mesaj verme adına çok önemli" diye konuştu.

Ödül sahiplerinin belirlenme süreci hakkında da bilgi veren Delibaş, "2 milyon 309 bin tekil oy kullanıldı. Halk oylamasıyla gerçekleşen ödüllerin yanında jüri özel ödülleri de var. Şu an sayısız ödül töreni yapılıyor. Biz kendimizi ayrı tutmak için kurumsal bir yol izliyoruz. Her yıl yaptığımız törenleri geliştiriyoruz bir sonraki sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Şeffaf bir şekilde organizasyonu düzenledik. 11. Altın Palmiye Ödülleri'nin Türkiye'ye barış, kardeşlik ve dostluk mesajları vermesini bekliyoruz" dedi.

Gecede ödül alanlar şu şekilde sıralandı:

Yılın yarışma programı – Oktay Kaynarca 'Kim milyoner olmak ister'

Yılın en iyi kadın dram oyuncusu – Gonca Vulsateri

Yılın en iyi dram erkek oyuncusu – Aras Bulut İynemli

Yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu – Barış Baktaş

Yılın reklam filmi – Fuzul Ev – Murat Yıldırım

Yılın iş kadını - Görkem Kiremitçi

Yılın kadın dizi oyuncusu – Yağmur Yüksel

Yılın şarkısı – Bayhan 'Tiryakinim'

Yılın yazarı – Celal Şengör

Yaşam boyu başarı ödülü – Halil Ergün

Yılın erkek rap sanatçısı – Norm Ender

Yaşam boyu onur ödülü – Özkan Uğur

Yılın Ceo'su – Enes Örer

Yılın kurumsal markası – Üstün Teknik AŞ.

Türkiye'nin en iyi şehir oteli – Raffles Otel İstanbul

Yılın sosyal sorumluluk projesi – 'Çocuklar Gülsün Diye'

Yılın tekstil markası – Giotelli

Yılın genç iş insanı – Faruk Koç

Yılın kozmetik markası - Bioterra

Yılın gayrimenkul markası Arsey investment

Best Resindence operatör ödülü – Uğur Talayhan 'Rotana Hotel's'

Yılın tasarım ödülü – Royal Forklift

Yılın teknoloji ödülü – Royal Forklift

Yılın performans ve dayanıklılık ödülü – Royal Forklift - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 11. Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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