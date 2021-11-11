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11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? - Son Dakika

11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?

11.11.2021 09:09
11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?

Merkez Bankası'nın 21 Ekim tarihinde politika faizinde 200 baz puan indirime gitti. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen indirimle faiz yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürüldü. Bu bağlamada son dakika gram altın ne kadar? Altın düşer mi? Altın neden düşüyor? Çeyrek kaç para? 11 Kasım Perşembe altın kaç lira? Altın artacak mı? Altın düşecek mi?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ve dolarda dalgalanmalar devam ediyor. Peki, Bugün altın ne kadar? 11 Kasım Çarşamba altın kaç lira? Çeyrek ve gram altının fiyatları ne?

GRAM KAÇ LİRA?

11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?

Dün kapanışı 586,3 TL lira ile tamamlayan gram altın güne düşüşle başladı.

Gram altın alış: 590,2

Gram altın satış: 590,7

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?

Dün kapanışı 949,8 lira ile yapan çeyrek altın, güne düşüşle başladı.

Çeyrek altın alış: 945,7

Çeyrek altın satış: 969,4

ALTIN FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİR?

Merkez Bankası Rezervleri

Merkez bankaları rezervlerinde kağıt para ve altın bulundurur. Merkez bankaları para rezervlerini çeşitlendirdikçe - biriktirdikleri kağıt para birimlerinden ayrı olarak altına dönüşür - altının fiyatı tipik olarak yükselir. Dünya uluslarının çoğu, esas olarak altından oluşan rezervlere sahiptir.

Bloomberg, ABD'nin 1971'de altın standardını terk etmesinden bu yana küresel merkez bankalarının en çok altını satın aldığını ve 2019 rakamlarının 2018'in 50 yıllık rekorundan sadece mütevazı bir şekilde düştüğünü bildirdi.

11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL?

Altın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 11 Kasım 2021 altın fiyatları! Çeyrek ne kadar? Gram altın kaç TL? - Son Dakika
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