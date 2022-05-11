11 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum - Son Dakika

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın 1.498,00 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 143 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş değişkenlik gösterirken genel anlamda piyasada yaşanan hareketlilik göze çarpıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 904,54

Gram altın satış: 904,75









ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.498,00

Çeyrek altın satış: 1.524,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.996,00

Yarım altın satış: 3.050,00













TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.982,00

Tam altın satış: 6.077,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.153,00

Cumhuriyet altını satış: 6.247,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.143,00

Ata altın satış: 6.235,00