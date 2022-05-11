11 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum - Son Dakika
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11 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum

11.05.2022 08:28
11 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum

11 Mayıs Salı gram altın, 904,54 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 835,73 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum...

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın 1.498,00 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 143 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş değişkenlik gösterirken genel anlamda piyasada yaşanan hareketlilik göze çarpıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 904,54

Gram altın satış: 904,75



11 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.498,00

Çeyrek altın satış: 1.524,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.996,00

Yarım altın satış: 3.050,00





TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.982,00

Tam altın satış: 6.077,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.153,00

Cumhuriyet altını satış: 6.247,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.143,00

Ata altın satış: 6.235,00

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Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 11 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum - Son Dakika


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