Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Çeyrek altın 1.498,00 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 143 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş değişkenlik gösterirken genel anlamda piyasada yaşanan hareketlilik göze çarpıyor.
Gram altın alış: 904,54
Gram altın satış: 904,75
Çeyrek altın alış: 1.498,00
Çeyrek altın satış: 1.524,00
Yarım altın alış: 2.996,00
Yarım altın satış: 3.050,00
Tam altın alış: 5.982,00
Tam altın satış: 6.077,00
Cumhuriyet altını alış: 6.153,00
Cumhuriyet altını satış: 6.247,00
Ata altın alış: 6.143,00
Ata altın satış: 6.235,00
Son Dakika › Ekonomi › 11 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altında son durum - Son Dakika