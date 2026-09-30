"11. Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF\'26" TEKNOFEST Güneydoğu\'daki törenle açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, sınai mülkiyet sistemini dijital dönüşüm ve yapay zeka yatırımlarıyla güçlendirmeye, teknoloji transferini ve yenilik finansmanını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

???????Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda başladı.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun ev sahipliğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 11'incisi bu yıl düzenlenen Uluslararası Buluş Fuarı-TÜRKPATENT ISIF'26 törenle açıldı.

Muhammet Kasım Gönüllü, törende yaptığı konuşmada, gençlerin teknolojiye duyduğu heyecanla buluşçuların emeğinin aynı çatı altında olmasının ülkenin geleceğine olan inançlarını güçlendirdiğini söyledi.

Bulunduğu topraklarda 12 bin yıl önce taşı yontan insanın bugün yapay zekayı eğittiğine dikkati çeken Gönüllü, "Araçlar değişti, değişmeyen insanın daha iyisini bulma azmi. Bugün ülkelerin gücünü kaynaklarından çok ürettikleri fikirler ve o fikirleri koruyup ürüne dönüştürme kabiliyetleri belirliyor." dedi.

Kendi teknolojisini geliştiremeyen ülkelerinin başkalarının pazarı olmaya mahkum olduklarının altını çizen Gönüllü, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'yi teknolojiyi tüketen bir ülke olmaktan çıkardık, tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir ülke haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllü, patentin bir buluşun korunmasında önemli bir adım olduğuna işaret ederek patent almanın bir yolculuğun başlangıcı olduğunu, asıl başarının buluşun bir ürüne dönüşmesi, sanayide kullanılması, yatırım bulması ve insanların hayatına dokunması olduğunu söyledi.

TÜRKPATENT ISIF'26'yı bu anlayışla düzenlediklerini belirten Gönüllü, şu ifadeleri kullandı:

"2016'da başlayan bu yolculuk 2019'dan itibaren TEKNOFEST'in bir parçası oldu ve bugün güçlü bir uluslararası buluşma noktası haline geldi. Savunma sanayisi şirketlerimizden teknoparklarımıza, Anadolu'nun dört bir yanındaki üniversitelerimizden bireysel buluşçularımıza kadar ekosistemimizin bütün halkaları bu fuarda buluşuyor. Buradaki bir görüşmenin yeni bir ortaklığa, bir prototipin, yeni bir ürüne, bir patentin küresel bir markaya dönüşmesini istiyoruz. Bu fuarda kurulacak her temas ülkemizin yenilik ekosistemine yeni bir halka ekleyecek. Peki bütün bunlar yeter mi? Elbette yetmez. Başvuru ve tescillerde yakaladığımız gelişmeyi ticarileşme başarısıyla da taçlandırmak zorundayız. Sınai mülkiyet sistemimizi dijital dönüşüm ve yapay zeka yatırımlarıyla güçlendirmeye teknoloji transferini ve yenilik finansmanını desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, fikrini koruyan buluşunu ürüne dönüştüren markasını dünyaya taşıyan bir nesille inşa edeceğiz."

"Teknolojiyi üreten ve dünyaya satan bir Türkiye hedefliyoruz"

TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak da fuarın, gençlerin teknoloji heyecanını, buluşçuların üretme azmini ve ülkenin yenilikçi gücünü aynı zeminde buluşturduğunu söyledi.

TEKNOFEST Meydanı'nda görülen her projenin, prototipin ve yeni fikrin Türkiye'nin ürettiğini ve geliştirdiğini gösterdiğine dikkati çeken Durak, "Milli Teknoloji Hamlesi temelinde de bu anlayış var. Biz artık teknolojiyi yalnızca takip eden ve kullanan değil, tasarlayan, geliştiren, üreten, koruyan ve dünyaya satan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu yolculukta sınai mülkiyet çok önemli bir yer buluyor." ifadelerini kullandı.

Fuarın her yıl daha bir geniş kitlelerle buluştuğunu ve sınai mülkiyet dünyasını bir araya getirdiğini vurgulayan Durak, "Bu yıl ISIF'26'da 367 buluş yer alıyor. Bunların 351'inin yerli, 16'sının yabancı buluş oluşturuyor. Bunların 250'si üniversitelerden, 48 sanayi kuruluşlarından 42'si ise teknoparklarımızdan gelen buluşlarımız." diye konuştu.

Türkiye'nin yerli patent başvurusunda dünyada 10'uncu, yerli marka başvurularında 6'ncı, yerli tasarım başvurularında da 3'üncü sırada bulunduğunu dile getiren Durak, "Türkiye'nin uluslararası patent başvurularında kadın buluşu alanında dünya lideri olması ülkemizin inovasyon kapasitesi açısından kıymetli bir göstergedir. Daha fazla gencimizin ve kadınımızın bu ekosistemin parçası olması ülkemizin teknoloji üretme kapasitesini daha da ileriye taşıyacaktır." dedi.