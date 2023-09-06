15.6 milyon emekliye 9.000 TL ikramiye! SSK, Bağ-Kur\'luya 12 ay içinde 3. kez bayram hediyesi

15.6 milyon emekliye 9.000 TL ikramiye geliyor. SSK ve Bağ-Kur'luya 12 ay içinde 3. kez bayram hediyesi yolda. TBMM'nin açılmasıyla emekliye ek zam için hazırlıklar başlaması bekleniyor. Ek zammın yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması beklenen ikramiye ödemesi emeklileri heyecanlandırdı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ YÜZDE 82 ZAMLANMIŞTI

2023 yılında emeklilere bayram ikramiyesi tutarlarına yüzde 82 zam yapılarak 1100 TL'den 2000 TL'ye çıkarıldı. İkramiyeler her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yapılıyor. Dini bayramlarda verilen ikramiyeler milli bayramlarda verilmiyordu.

29 EKİM'DE 5.000 TL İKRAMİYE GELİYOR

Milyonlarca emekliye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hediye niteliğinde ikramiye verileceği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. İkramiyenin verilip verilmeyeceği henüz kesinleşmedi. Tek seferlik olması ve sadece bu milli bayramı kapsaması beklenen 29 Ekim emekli ikramiyesi için heyecan dorukta.

İKRAMİYE TOPLAM 9 BİN LİRAYI BULACAK

29 Ekim emekli ikramiyesi yasalaşırsa emekliler 12 ay içinde üçüncü kez ikramiye alabilecek. Böylelikle toplam ödenen miktar 9 bin liraya ulaşacak.

29 Ekim'de 5 bin lira ödemenin ardından 10-12 Nisan tarihleri arasını kapsayacak Ramazan Bayramı için Nisan ayı başında ödeme yapılması bekleniyor.

16-19 Haziran 2024 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı için de Haziran ayı başında 2 bin lira ödeneceği tahmin ediliyor.

Yeni yılda bayram ikramiyelerine zam gelmezse emekliler toplam 9 bin lira maaşa ek ödeme alacak. Bu ikramiyelerden EYT ve Bağ-Kur'lu emekliler de faydalanabilecek.

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar da belirlenen hisselerde bu parayı alabilecek.

Ölüm aylığında hisse oranında ödemeler şu şekilde yapılacak:

EmeklilerToplam: 2.000 TL

Ölüm aylığı (%75)Toplam: 1.500 TL

Ölüm aylığı (%50Toplam: 1.000 TL

Ölüm aylığı (%25)Toplam: 500 TL