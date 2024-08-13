15 Eylül'den itibaren ev sahibi emlakçıyı e-devlet üzerinden yetkilendirecek - Son Dakika
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Ekonomi

15 Eylül'den itibaren ev sahibi emlakçıyı e-devlet üzerinden yetkilendirecek

15 Eylül'den itibaren ev sahibi emlakçıyı e-devlet üzerinden yetkilendirecek 1 Ocak'tan itibaren yetkisi olmadan kimse ilan giremeyecek Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv ve emlak sektöründeki fahiş fiyatı önlemek üzere hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 2'nci aşaması olan...

13.08.2024 23:46
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15 Eylül'den itibaren ev sahibi emlakçıyı e-devlet üzerinden yetkilendirecek

1 Ocak'tan itibaren yetkisi olmadan kimse ilan giremeyecek

ANTALYA - Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv ve emlak sektöründeki fahiş fiyatı önlemek üzere hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin 2'nci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması yakın zamanda devreye alınacak. Antalya Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar, yetki doğrulama uygulaması hakkında 15 Eylül 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında vatandaşlara bilgilendirme ve emlakçılara uyarı yapılacağını belirterek, "1 Ocak'tan itibaren yetkisi olmadan kimse ilan giremeyecek, ev sahibine yetki belgesi numaramızı vereceğiz ve bizi e devlet üzerinden yetkilendirecek." dedi.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişiklikle, ilan platformlarına getirilen, ilan verenin kimlik bilgilerini ve ilan verme yetkisini doğrulama yükümlülüğü kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi kuruldu. Sistemin 2'nci aşaması olan 'yetki doğrulama' uygulaması, emlak ilanları için yakında devreye alınacak.

Gayrimenkul ve otomotiv sektöründe yeni düzenleme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri'de yaptığı bir toplantıda; "15 Eylül'de yeni bir düzenleme başlayacak. Emlakta, ilan sitelerinde doğrulanmış ilan dönemine geçilecek. Böylece ilan sitelerinde gördüğünüz ilanların hiçbiri katakulli ya da tüketiciyi aldatmaya yönelik olmayacak. Konut satacak kişi, e-devlet üzerinde gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Yetkilendirilmiş emlakçılar, bu satışlara aracılık edecek. Otomotivde de aynı sistemi getireceğiz. Önce emlak ile ilgili olanı yayınlayacağız. Kısa bir süre sonra, 1-2 hafta sonra da bunu otomotiv sektöründe uygulayacağız." dedi.

Emlakçılar ev sahibine yetki belgesi numarasını verecek

Uygulama hakkında değerlendirmelerde bulunan Antalya Emlakçılar ve İş Takipçileri Oto Galerisi Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, kimlik doğrulama uygulaması öncesi kendilerinin de emlak sektöründe yaşanan sorunlar hakkında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüklerini, bu kapsamda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin devreye girdiğini söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu: "Daha önce bu uygulamanın hayata geçmesi, kimlik doğrulamanın olması için, bakanımızla görüştük. Yetki belgesi olmadan herkes emlakçılık yapabiliyor, bu sorunumuza dair kimlik doğrulama geldi. Şimdi yetkilendirme geliyor. 15 Eylül 2024-1 Ocak 2025 tarihleri arasında emlakçılık yapan kişilere yetkilendirme almadan emlakçılık yapmamaları üzerine uyarıda bulunulacak, 5 aylık süre içerisinde vatandaşlar da bilgilendirilecek. Kamu spotları hazırlanmaya başlandı. 1 Ocak'tan itibaren yetkisi olmadan kimse ilan giremeyecek, ev sahibine yetki belgesi numaramızı vereceğiz ve bizi e devlet üzerinden yetkilendirecek. Biz bu şekilde yayın yapabileceğiz."

"Uygulama emlakçılara engel değil"

Taşınmaz sektöründe ilan verme yetkisi tanımlama hizmeti için yetki doğrulama uygulamasının ardından, otomotiv sektöründe de yürürlüğe gireceğine dikkat çeken Başkan İsmail Çağlar, "Herkesin bu işi yapmamasını, vekaletlerinde denetlenme alınması gerektiğini söylüyorduk. Bununla alakalı da vekalet vermede denetlenme yapılmaya başlanmıştı. Kişi ailesi üzerinden birine vekalet vererek satış yapıyordu, şimdi kimlik doğrulama geldi. Önceden kaporacılar vardı, ilan giriyorlardı, kapora alıyorlardı sonra bulunmuyorlardı. Kimlik doğrulama gelince kaporacılar bir an da yok oldu, şimdi otomotiv sektörü için de yetkilendirme gelmesini bekliyoruz. Bu uygulama bize engel olmayacak, taslağın içinde bize engel olabilecek birkaç madde var, bu konuyu da bakanımıza ilettik. Düzelmesi için başvurular yaptık, 31 Aralık 2024'e kadar düzenlenip yürürlüğe girmesini temenni ediyoruz." dedi.

Otomotiv sektöründe gelen düzenleme dolandırıcılığın önüne geçecek

Araç alım satımı ile ilgilenen Mustafa Çağlar, ikinci el araçların 100 bin TL'den başlayarak 15 Milyon TL ve üstü rakamlara çıktığını ifade etti. Otomotiv sektörü için gelecek olan yeni düzenlemeyi büyük bir umutla beklediklerini dile getiren Çağlar, şöyle konuştu: "Kaçak yollarla satış yapan maalesef çok sayıda kişi var. Bizim piyasamızı olumsuz yönde etkiliyor. Gelecek olan yasa sayesinde piyasamızın daha olumlu seyredeceğini düşünüyorum. Ayrıca dolandırıcılık vakalarının da önüne geçeceğini düşünüyorum. Araç satılmak istendiği zaman, satıcı aracın fotoğrafını göndermemizi istiyor, biz de kişiye gönderiyoruz fakat bu kişi kendi ilanıymış gibi sarı sitelere yüklüyor. Aracı değerinde çok düşük fiyatla satışa koyup, kaparo ticareti yapıyorlar. Gelecek olan uygulama sayesinde bu konunun önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Bu işi vergi vermeden çok sayıda yapan ayakçı var, örneğin farklı bir işle ilgilenirken araç alım satımı ile de ilgileniyorlar. Dükkan kiraları yok, vergi ödemiyorlar. Düzenlemenin uygulamaya geçmesini bekliyoruz, çünkü onay gelecek, onay sayesinde kişilere araçlarımızı satabilmek için daha rahat emanet edebileceğiz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 15 Eylül'den itibaren ev sahibi emlakçıyı e-devlet üzerinden yetkilendirecek - Son Dakika

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