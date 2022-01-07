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16 bin lira maaş alan emekli milletvekilleri için zam hazırlığı - Son Dakika

16 bin lira maaş alan emekli milletvekilleri için zam hazırlığı

07.01.2022 19:57

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, yılbaşı ve enflasyon farklarından faydalanamayan emekli milletvekillerinin bu ayrıma "Haksızlık" olarak tepki gösterdiğini söyledi. Elitaş, diğer partilerin de konuya olumlu bakması durumunda üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

AK Parti'li Mustafa Elitaş, TBMM'de basın mensuplarına, milletvekillerinin emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Elitaş, Parlamenterler Birliği'nin bu konuyu tüm partilerle görüştüğüne vurgu yaparak, emekli milletvekillerine maaş zammını gündeme getirdi.

EMEKLİ MİLLETVEKİLLERİNİN MAAŞI GERİLEDİ

Elitaş, Parlamenterler Birliği'nin bu konuyu tüm partilerle görüştüğüne vurgu yaparak, "Milletvekili emekli maaşları 6'ncı, 7'nci sıradayken, şu anda 12, 13'üncü sıraya gelmişler. Emekli milletvekilleri, 'Vali ile bizim aramızda 2021 yılında 3 bin lira fark varken, 2022 sonunda vali bizi geçiyor' dediler. Dolayısıyla bütün partilerle görüşmüşler. Parlamenter Birliği bize de geldi. Biz de dedik ki 'Hak kaybı var. 13 milyon emekli bundan faydalanıyor. Sadece 2 bin milletvekili emeklisi yararlanamıyor. Bütün siyasi partiler ortak önerge verirse, biz de buna katılırız' dedik" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PARTİLER ORTAK ÖNERGE VERİRSE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Elitaş, şu anda emekli milletvekili maaşının 2021 sonu itibarıyla 16 bin lira civarında olduğunu hatırlatarak, "Bütün emekliler yılbaşı ve yıl sonundaki enflasyon farklarından faydalanırken sadece milletvekilleri bu farktan faydalanamıyor. Parlamenterler Birliği de, 'milletvekillerine uygulanmaması haksızlık' diye ifade ettiler. Biz de 'görüşün, diğer siyasi partiler buna olumlu derlerse, ortak önerge vermeye razı olurlarsa biz üzerimize düşeni yaparız' dedik" diye konuştu.

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Milletvekili, Enflasyon, AK Parti, Emekli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 16 bin lira maaş alan emekli milletvekilleri için zam hazırlığı - Son Dakika Ekonomi


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