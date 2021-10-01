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17 milyon liraya mal olan doğalgaz projesi tamamlandı - Son Dakika

17 milyon liraya mal olan doğalgaz projesi tamamlandı

01.10.2021 21:06

17 milyon liraya mal olan doğalgaz projesi tamamlandı Çankırı'nın Eldivan ilçesinde düzenlenen törenle yaklaşık 17 milyon liraya mal olan doğal gaz meşalesi yakıldı.

17 milyon liraya mal olan doğalgaz projesi tamamlandı

ÇANKIRI - Çankırı'nın Eldivan ilçesinde düzenlenen törenle yaklaşık 17 milyon liraya mal olan doğal gaz meşalesi yakıldı.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde, yaklaşık 50 kilometrelik boru hattı çalışmalarının ardından 730 kişi doğal gaza abone oldu. Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, "İlçe tarihi açısından doğal gaz hizmetinin kazandırılmasının yanı sıra yine ilçemiz için çok önemli yerlere sahip olan içme alt yapımızda suyu şebekemizi tamamen yeniliyoruz. Şu anda çalışmaları yüzde 99 oranında tamamlanan içme suyu şebekemiz yenilendiğinde vatandaşlarımız daha sağlıklı ve temiz suları musluklarında akıtıp kullanacaklar. Yine alt yapıda yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de kanalizasyon şebekemizde tıkanıklık oluyordu. Eski sistem çalışmıyordu kokular oluyordu. Kanalizasyon çalışmaları da devam ediyor. Bir diğer alt yapı hizmeti olarak da elektrik hatlarının yer altına alınması ve yenilemesi de yüzde 70 oranında tamamlandı. Önümüzdeki günlerde merkez bölgede aydınlatma direklerimizle yeni halini kullanmaya başlayacağız. İlçemizde gençlerimizin vatandaşlarımızın spor yapmaları için halı saha ve sentetik futbol sahası yapıldı. Vatandaşlarımız kullanmaya başlayabilirler" dedi.

Kar-Gaz Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, "Eldivan için tarihi bir gün diyoruz. Ankara'nın bile halen 7 ilçesinde doğal gaz yokken yada bu sene verilecekken Eldivan'a bugün için doğal gazı arz etmiş olacağız. Şu ana kadar ilçemizde yaklaşık 50 kilometreye yakın hat tesisi yapıldı. Bu tesisin 18-19 km'si Çankırı ve Eldivan arasına tesis edilen orta basınçlı diye ifade ettiğimiz doğal gaz çelik hattı. Türkiye de bu tür işlemlerin örneği çok az. İlkini Eldivan'da gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki ay biraz daha büyük boyutlusunu Orta için gerçekleştireceğiz. 50 km'lik hattın yaklaşık maliyeti Eldivan'a yapılan diğer işlemlerle birlikte 17 milyon civarında. Önümüzdeki yıllarda da bu yatırım devam edecek. Yapılan bu yatırımla ilçedeki tüm konut ve işyerinin yüzde 63'ü doğal gaz kullanabilecek duruma geldi. İlçede şu anda 730 abonemiz var bizim 1500 1600 civarında konutun önünde hattımız mevcut. 730 rakamı hedeflerimizin üzerinde bir rakam. Gaz verildikten sonra bu rakamın daha da artacağını bekliyoruz" diye konuştu.

Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, "Bugün günlerden Eldivan. Eldivan hizmete doymuyor. Eldivan alacağını alacak. İnşallah belediye başkanımız burada yapılanları söyledi ve rakam olarak da 100 milyon TL dedi. Hayırlı uğurlu olsun Eldivan'a helali hoş olsun. Eldivan bun her zaman hak ediyor, Eldivan bunun her zaman üstesinden geliyor. Projelerin hepsini takip ediyoruz hepsini neticelendirmeye çalışıyoruz. Eldivan inşallah altyapı işi bittikten sonra, inşallah üst yapıya da geçecek. Bu üst yapıyla birlikte de Eldivan'da ki farklılığı hep beraber yaşayacağız. Ama şurada geçen bir deremiz var ama bu dere gözümüze güzel gözükmüyor. İnşallah orayı da 2022'de dere ıslahını da yapacağız. Şahin tepemizi Ilgaz'a rakip olarak görmüyoruz ama inşallah şahin tepesini de hem çakırının hem de Ankara'nın en yakın piknik ve mesire alanı yapabilmek için de uğraşacağız. Eldivan ilçemizde MYO var burada bulunan öğrenci sayısı 880. Öğrenci sayımız 2022'de inşallah bin 500'e çıkıyor. Bununla ilgili konut çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ çalışmalarımız devam ediyor. Beklide yarın diyeceğiz ki bu 94 konutluk TOKİ bize yetmiyor yeni TOKİ alanları hepsinin takipçisiyiz hepsinin takibiyle beraber eser üretmeyle ilgili de yakın gayretle ilgi gösteriyoruz. Buraya MYO öğrenci sayısı artacak. Öğrencilerimizin zaman geçireceği alanlara da ihtiyaç var. Bir tane gençlik merkezine ihtiyacımız var. İnşallah gençlik merkezimizi de Eldivanımıza kazandıracağız 2022'de. Bura büyüyor gelişiyor toplantılarımız, faaliyetlerimiz artacak bununla ilgili de büyük bir mekana ihtiyacımız olacak o mekanın adına kültür merkezi. 2022'de onun temelini de atıyoruz. Biz muhalefeti üzüyoruz ama milletimizi sevindirmeye de devam edeceğiz. Muhalefette yararlanacak doğal gazdan. Bu konuda müsterih olsunlar. Onlarında iş yerlerine evlerine doğalgaz gelecek. Allah'ın izniyle. İnşallah orta ilçemizde 1 aya kalmadan bu programı inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'in talimatıyla Eldivan ve orta ilçemize doğal gaz geldi. Bununda bilinmesini isterim. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Çankırı İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik, "Bugün gerçekten Eldivan için tarihi bir gün. Doğal gaz bizim dönemimize de Çankırı'ya doğalgazın ilk geldiği dönemi hatırlıyorum. Anıt alanında ilk meşalesini yaktığımızda o zamanda Çankırı'ya doğalgaz gelemez bunun yapılması imkansız gibi cümleler kurulmuştu. Aynı şekilde doğalgazı Çankırı ile buluşturduk ve hemen hemen ilçemizle de buluşturduk. En son olarak Eldivan ve orta ilçemizi de doğal gaza kavuşturduk. O zaman yine doğalgazın gelmesi getirilmesi mümkün değil yakılamaz yapılamaz denilen süreçte imkansızı başararak burada belediye başkanlarımızın gayreti ve milletvekillerimizin üstün gayreti ve başarısıyla bu süreci bu şekilde bu alanlara getirdik. Tabi bu kolay olmadı. Alandaki bakanlıktaki görüşmelere bizzat şahit olduk. İstenilince başarılmayacak hiç bir şey yok. Ak partili belediyeler olarak şiarımız hizmet ve çözüm üzerine. Vatandaşımızın talebi neyse onların konforu ve huzur için de ne yapılması gerekiyorsa her alanda yapıyoruz. İlçenin girişinden itibaren her yer şantiye halinde. Doğalgaz ve altyapı çalışmaları. 31 Mart 2019 tarihinde belediyeyi devraldığımız tarihten itibaren Eldivan'daki ve diğer ilçelerdeki değişimi, dönüşümü gelişimi hep beraber görüyoruz. İnşallah bundan sonrada çalışmalarımızı hep beraber yürüteceğiz. Doğalgazın bütün Eldivan halkına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Yapılan konuşmalar sonrasında dua edildi. Protokol üyeleri tarafından belediye meydanında doğal gaz meşalesi yakıldı.

17 milyon liraya mal olan doğalgaz projesi tamamlandı
17 milyon liraya mal olan doğalgaz projesi tamamlandı
17 milyon liraya mal olan doğalgaz projesi tamamlandı
17 milyon liraya mal olan doğalgaz projesi tamamlandı

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 17 milyon liraya mal olan doğalgaz projesi tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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