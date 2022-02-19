1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçen Bakan Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu: (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Feribotla 60 dakikada geçilen, ancak saatler sürebilen bekleme süreleriyle kimi zaman hava durumuna göre kapanan geçişler nedeniyle saatleri bulan Çanakkale Boğazı'ndan geçiş, projemizle sadece 6 dakikaya düşecektir." dedi.

Karaismailoğlu, 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilecek 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Yaklaşık 70 dakika süren kıtalar arası geçişin ardından köprünün Avrupa yakasında konuşma yapan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde 2003-2020 yılları arasında gerçekleştirilen karayolları yatırımlarının ülkenin gayrisafi milli hasılasına katkısının 109 milyar 250 milyon lirayı aştığını söyledi.

Yatırımların yıllık 6 milyar 69 milyon liranın üzerindeki katkısının yanı sıra, üretime toplam 237 milyar 539 milyon lirayı aşkın katkısı olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bu da üretimde yıllık 13 milyar 197 milyon lirayı aşan bir katkı anlamına gelmektedir." diye konuştu.

Yeni Türkiye'nin yeni projesi 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun kente ve bölgeye getireceği yeni yatırım ve istihdam fırsatlarına değinen Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz henüz açılmadan bölgenin yeni organize sanayi bölgelerine ihtiyacı, ciddi anlamda artmıştır. Ulusal ve uluslararası turizmin gelişmesine de büyük katkı sağlayacak proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy ilçesinin batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek, Evreşe ilçesinin doğusundan Gelibolu Yarımadası'na, Gelibolu'nun kuzeyinden geçerek, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki ilçesi Şekerkaya mevkisine ulaşmaktadır. Proje, nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunu sağlayacaktır. Bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunacaktır."

"Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek"

Karaismailoğlu, projeyle Avrupa ülkeleri, Balkanlar ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel etkileşimin de olumlu etkileneceğini vurgulayarak, "Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, Gebze- İzmir Otoyolu'na Balıkesir civarında bağlanmasıyla İzmir, Aydın, Antalya gibi turizm merkezlerinin Avrupa ülkeleriyle arasındaki mesafe kısalacaktır." ifadesini kullandı.

Köprünün lojistik açıdan sağlayacağı faydayla bölgenin Türkiye ticareti ve üretimi için bir cazibe merkezine dönüşeceğini ve böylece iş turizminin gelişeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Edirne ile Kapıkule ve bu bölgelerden gelen araç trafiği, Osmangazi Köprüsü aracılığıyla Çanakkale ve Ege Bölgesi'ne dağılmakta. Bu projeyle söz konusu olan araç trafiğinin Çanakkale'den de geçmesiyle bölgenin cazibesi artacaktır. Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin hizmete girmesiyle mevcut bölünmüş güzergahı devlet yoluna kıyasla yaklaşık 40 kilometre kısalacaktır. Feribotla karşıya geçişlerde yaşanan zaman kayıpları dikkate alındığında Çanakkale Boğazı'ndan daha hızlı bir geçiş sağlanarak seyahat süresi oldukça kısalacaktır. Feribotla 60 dakikada geçilen, ancak saatler sürebilen bekleme süreleriyle kimi zaman hava durumuna göre kapanan geçişler nedeniyle saatleri bulan Çanakkale Boğazı'ndan geçiş, projemizle sadece 6 dakikaya düşecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye'nin batısında otoyol entegrasyonu tamamlanmaktadır. Marmara'yı çevreleyen otoyol zincirinin halkaları birleşecek, Avrupa ile Türkiye'nin batı ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı olacak ve bölgelerde gelişmeyi hızlandıracaktır."

"Dünyada yeni teknik atılımlara ilham verecektir"

Türkiye'yi dünyaya bağlayan projeleri hayata geçiren AK Parti hükümetlerinin yeni eseri olan projenin yeni Türkiye'den tarihi bir mesaj verdiğini aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük 10 ekonomisine girmek için azimle çalışan yeni Türkiye'nin, bu yolda son dönemeçte olduğunun göstergesidir. 18 Mart 1915'te kazanılan Çanakkale Deniz Zaferi'nden bugüne Türkiye'nin aldığı mesafeyi, tüm dünyaya gösterecek bir nişanedir. Pandemiye rağmen büyüyen ve ihracatta Cumhuriyet rekoru kıran, yarını değil, 2053 vizyonuyla tam bağımsız Türkiye'nin bir mührüdür. 1915 Çanakkale Köprüsü, sadece bir köprü olmanın ötesinde aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide olacak. Çanakkale Boğazı'nın yakut bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprü, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin rekabet gücüne ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunan, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi oluşturmanın en önemli gelecek vizyonlarından biri olduğunu anlattı.

Bütünsel kalkınma odaklı mobilite, dijitalleşme ve lojistik dinamikleriyle şekillenen, yeni, etkin ve dünyayı bu coğrafyaya entegre etmeyi hedefleyen iddialı bir sürecin olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu süreci, ulaşımın her modunda başarıyla yönetiyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, hem ülkemizde hem de dünyada yeni teknik atılımlara ilham verecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu inşa çalışmalarını başarıyla yürüten, projeyi bu aşamaya getiren en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firmaların ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu açılışına şahitlik etmek üzere 26 Şubat'ta aynı yerde buluşmak üzere, milletimizi Çanakkale'ye davet ediyoruz."

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu'na Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile protokol üyeleri eşlik etti.

(Bitti)