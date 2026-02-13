2 milyon 200 bini olan alıyor! İşte Türkiye\'de 3+1 evin en ucuza satıldığı ilimiz

2026 yılına ilişkin 81 ilin ortalama 3+1 daire fiyatları belli oldu. Verilere göre konut fiyatlarında büyükşehirler ve turizm bölgeleri öne çıkarken, bazı illerde fiyatlar 2 milyon lira seviyesinde kaldı.

ZİRVE MUĞLA'NIN

Listede en yüksek ortalama fiyat 8 milyon 200 bin TL ile Muğla'da görüldü. Muğla'yı 7 milyon 700 bin TL ile İstanbul, 6 milyon 400 bin TL ile Çanakkale, 6 milyon 300 bin TL ile Antalya ve 6 milyon 100 bin TL ile İzmir takip etti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YÜKSEK SEVİYE

Ankara'da ortalama 3+1 daire fiyatı 4 milyon 600 bin TL olarak hesaplanırken, Bursa'da 5 milyon 100 bin TL, Kocaeli'de 4 milyon 900 bin TL, Tekirdağ'da 4 milyon 400 bin TL ve Balıkesir'de 5 milyon 500 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

EN DÜŞÜK FİYAT KİLİS'TE

Listenin en alt sırasında ise 2 milyon 200 bin TL ile Kilis yer aldı. Kilis'i 2 milyon 600 bin TL ile Hakkari, 2 milyon 650 bin TL ile Malatya ve Osmaniye, 2 milyon 700 bin TL ile Kars ve Şırnak izledi.

İL İÇİNDE BÜYÜK FARK VAR

Veriler il genelindeki ortalamaları yansıtıyor. Örneğin İstanbul'da Beşiktaş ile Esenyurt arasında olduğu gibi, her ilin kendi içinde de ciddi fiyat farklılıkları bulunuyor.

İşte il il ortalama 3+1 daire fiyatları;