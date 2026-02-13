2 milyon 200 bini olan alıyor! İşte Türkiye'de 3+1 evin en ucuza satıldığı ilimiz - Son Dakika
2 milyon 200 bini olan alıyor! İşte Türkiye'de 3+1 evin en ucuza satıldığı ilimiz

13.02.2026 11:50
2026 verilerine göre 3+1 daire fiyatlarında turizm ve büyükşehirler öne çıktı; Muğla 8,2 milyon TL ile listenin zirvesinde yer alırken İstanbul ve Çanakkale üst sıralarda konumlandı, en düşük ortalama ise 2,2 milyon TL ile Kilis'te kaydedildi.

2026 yılına ilişkin 81 ilin ortalama 3+1 daire fiyatları belli oldu. Verilere göre konut fiyatlarında büyükşehirler ve turizm bölgeleri öne çıkarken, bazı illerde fiyatlar 2 milyon lira seviyesinde kaldı.

ZİRVE MUĞLA'NIN

Listede en yüksek ortalama fiyat 8 milyon 200 bin TL ile Muğla'da görüldü. Muğla'yı 7 milyon 700 bin TL ile İstanbul, 6 milyon 400 bin TL ile Çanakkale, 6 milyon 300 bin TL ile Antalya ve 6 milyon 100 bin TL ile İzmir takip etti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YÜKSEK SEVİYE

Ankara'da ortalama 3+1 daire fiyatı 4 milyon 600 bin TL olarak hesaplanırken, Bursa'da 5 milyon 100 bin TL, Kocaeli'de 4 milyon 900 bin TL, Tekirdağ'da 4 milyon 400 bin TL ve Balıkesir'de 5 milyon 500 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

EN DÜŞÜK FİYAT KİLİS'TE

Listenin en alt sırasında ise 2 milyon 200 bin TL ile Kilis yer aldı. Kilis'i 2 milyon 600 bin TL ile Hakkari, 2 milyon 650 bin TL ile Malatya ve Osmaniye, 2 milyon 700 bin TL ile Kars ve Şırnak izledi.

İL İÇİNDE BÜYÜK FARK VAR

Veriler il genelindeki ortalamaları yansıtıyor. Örneğin İstanbul'da Beşiktaş ile Esenyurt arasında olduğu gibi, her ilin kendi içinde de ciddi fiyat farklılıkları bulunuyor.

İşte il il ortalama 3+1 daire fiyatları;

  • Muğla – 8.200.000 TL
  • İstanbul – 7.700.000 TL
  • Çanakkale – 6.400.000 TL
  • Antalya – 6.300.000 TL
  • İzmir – 6.100.000 TL
  • Aydın – 5.900.000 TL
  • Balıkesir – 5.500.000 TL
  • Yalova – 5.300.000 TL
  • Bartın – 5.200.000 TL
  • Bursa – 5.100.000 TL
  • Kocaeli – 4.900.000 TL
  • Edirne – 4.850.000 TL
  • Adana – 4.800.000 TL
  • Sinop – 4.800.000 TL
  • Mersin – 4.700.000 TL
  • Ankara – 4.600.000 TL
  • Gaziantep – 4.600.000 TL
  • Eskişehir – 4.500.000 TL
  • Rize – 4.500.000 TL
  • Samsun – 4.400.000 TL
  • Tekirdağ – 4.400.000 TL
  • Diyarbakır – 4.300.000 TL
  • Konya – 4.300.000 TL
  • Trabzon – 4.300.000 TL
  • Denizli – 4.200.000 TL
  • Kırklareli – 4.200.000 TL
  • Ordu – 4.200.000 TL
  • Manisa – 4.100.000 TL
  • Sakarya – 4.100.000 TL
  • Bolu – 3.900.000 TL
  • Hatay – 3.900.000 TL
  • Artvin – 3.800.000 TL
  • Düzce – 3.800.000 TL
  • Giresun – 3.700.000 TL
  • Isparta – 3.600.000 TL
  • Zonguldak – 3.600.000 TL
  • Sivas – 3.500.000 TL
  • Batman – 3.500.000 TL
  • Afyonkarahisar – 3.400.000 TL
  • Kahramanmaraş – 3.400.000 TL
  • Tunceli – 3.400.000 TL
  • Amasya – 3.300.000 TL
  • Erzurum – 3.300.000 TL
  • Kastamonu – 3.300.000 TL
  • Nevşehir – 3.300.000 TL
  • Adıyaman – 3.200.000 TL
  • Burdur – 3.200.000 TL
  • Tokat – 3.200.000 TL
  • Aksaray – 3.200.000 TL
  • Karabük – 3.200.000 TL
  • Bingöl – 3.100.000 TL
  • Çorum – 3.100.000 TL
  • Erzincan – 3.100.000 TL
  • Kütahya – 3.100.000 TL
  • Uşak – 3.100.000 TL
  • Karaman – 3.100.000 TL
  • Bilecik – 3.000.000 TL
  • Elazığ – 3.000.000 TL
  • Niğde – 3.000.000 TL
  • Muş – 2.950.000 TL
  • Çankırı – 2.900.000 TL
  • Gümüşhane – 2.900.000 TL
  • Kırşehir – 2.900.000 TL
  • Siirt – 2.900.000 TL
  • Şanlıurfa – 2.900.000 TL
  • Yozgat – 2.900.000 TL
  • Iğdır – 2.900.000 TL
  • Bitlis – 2.850.000 TL
  • Ağrı – 2.800.000 TL
  • Kayseri – 2.800.000 TL
  • Mardin – 2.800.000 TL
  • Kırıkkale – 2.800.000 TL
  • Bayburt – 2.750.000 TL
  • Ardahan – 2.750.000 TL
  • Kars – 2.700.000 TL
  • Şırnak – 2.700.000 TL
  • Malatya – 2.650.000 TL
  • Osmaniye – 2.650.000 TL
  • Hakkari – 2.600.000 TL
  • Kilis – 2.200.000 TL

  • 25041981 25041981:
    4800 Sinop da mümkün değil 0 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
