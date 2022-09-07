Müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 arttı

07.09.2022 13:18
Müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 arttı

2021 yılında müze sayısı 2020 yılına göre yüzde 5,1 artarak 519 oldu.

2021 yılında müze sayısı 2020 yılına göre yüzde 5,1 artarak 519 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kültürel Miras istatistiklerini açıkladı. Buna göre, müze sayısı 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 5,1 artarak 519 oldu. Müzelerin 210 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 309 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı ise 143 oldu.

Müzelerdeki eser sayısı 3 milyon 719 bin 409 oldu

Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 719 bin 409 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı geçen yıla göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 301 bin 789 olurken bu eserlerin yüzde 87,4'ünün envanterinin yapılmış olduğu görüldü. Özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 0,2 artarak 417 bin 620 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,2'si sikke, yüzde 27,3'ü arkeolojik materyal, yüzde 6,9'u etnografik materyal, yüzde 3,6'sı tablet oldu.

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 69 arttı

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2021 yılında yüzde 69,0 artarak 23 milyon 245 bin 317 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 71,6'sı Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 672 bin 796 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 41,6 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 46,4 artarak 6 milyon 609 bin 937 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaretlerinden 362 milyon 270 bin 93 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 1 milyon 799 bin 388 oldu.

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı yüzde 2,7 arttı

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak 119 bin 253 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 854 ile İstanbul olurken, 7 bin 754 ile İzmir ve 4 bin 778 ile Muğla takip eden iller oldu. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 22 bin 233 oldu. Sit alanlarının yüzde 96,8'ini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

Milli park sayısı yüzde 2,2 arttı

Milli parkların sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarak 46 olurken, milli park alanı yüzde 0,1 artarak 908 bin 543 hektara yükseldi. Tabiat parkı sayısı yüzde 4,0 artarak 260'a yükselirken, tabiat parkı alanı yüzde 1,9 artarak 109 bin 638 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişim göstermeyerek 31 olurken, tabiat anıtı sayısı yüzde 0,9 azalarak 114 oldu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
CHP'li Ünsal: 'Bizim yalancı TÜİK, enflasyonu yüzde 80'le sınırladı' CHP'li Ünsal: 'Bizim yalancı TÜİK, enflasyonu yüzde 80'le sınırladı'
Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:41 Dini nikahla birlikte yaşadığı 7 aylık hamile kadını öldüren katilden akılalmaz ifade: Bir erkeğe dikkatli baktığı için yaptım
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:08:29. #1.13#
SON DAKİKA: Müze sayısı 2021 yılında yüzde 5,1 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement