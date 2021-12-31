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2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! İşte açılan kadrolar - Son Dakika

2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! İşte açılan kadrolar

31.12.2021 14:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak. Karara göre, yeni yılda 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni alımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 9 bin 14 uzman doktor, 6 bin 787 doktor, 154 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

DOKTORLARIN GÖREV YAPACAĞI YERLER

Sözleşmeli uzman doktorlardan 8 bin 952'si yataklı tedavi merkezlerinde, 28'i ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak. Doktorların ise 5 bin 693'ü yataklı tedavi merkezlerinde, 879'u ilçe sağlık müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezlerinde, 215'i ise acil sağlık hizmetlerinde çalışacak.

YORUMLAR (1)
  • Erhan Celik: SAĞLIK BAKANLIĞINDA ÇALİŞAN HİZMETLİLER KADRO EK GÖSTERGE EK ÖDEME BAYRAM İKRAMİYESİ BEKLİYORUZ DAHA NEXAMANA KADAR GÖTMEMEZLİKTEN GELEÇEKSİNİZHİZMETLİLERİ HERKESE KADRO VAR BİZE YOK BİZ ÜVEY EVLAT DEGİLİZ BİZDE VARIZ BURDAYIZ LÜTFEN SESİMİZİ DUYTUN SADEÇE ADALET İSTİYORUZ Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Diyetisyen, İstihdam, Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! İşte açılan kadrolar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2022'de 16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! İşte açılan kadrolar - Son Dakika
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