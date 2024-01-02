2023 Aralık Ayında İhracat Yüzde 0,44 Arttı, İthalat Yüzde 10,73 Azaldı

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,44 artışla 22 milyar 999 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 10,73 azalışla 29 milyar 111 milyon dolara geriledi.

Ticaret Bakanlığının aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat aralıkta 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,44 yükselerek 22 milyar 999 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 10,73 azalışla 29 milyar 111 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 6,13 gerilemeyle 52 milyar 110 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 37,07 azalışla 6 milyar 113 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 8,78 puan artarak yüzde 79, enerji verileri hariç tutulduğunda 7,67 puan yükselişle yüzde 95,73, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 2,59 puan artarak yüzde 101,19 olarak gerçekleşti.

İhracat 2023 yılında ise 2022'ye kıyasla yüzde 0,64 artarak 255 milyar 809 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 0,51 azalışla 361 milyar 847 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi yüzde 0,04 azalışla 617 milyar 656 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı, 2023'te yüzde 3,2 azalışla 106 milyar 38 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da aynı dönemde yüzde 70,7 oldu.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat yüzde 0,65 azalış ve 11 milyar 9 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 1,56 azalış ve 8 milyar 337 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 8,46 artış ve 3 milyar 376 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 92,93 (21 milyar 373 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 5,06 (1 milyar 164 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,53 (351 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Aralıkta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 679 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 314 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 254 milyon dolarla Irak geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 46,08 olarak hesaplandı.

Aralıkta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 748 milyon dolarla Avrupa Birliği, 4 milyar 537 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 564 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

2023 Aralık ayında en çok ithalat yüzde 19,4 azalış ve 19 milyar 927 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 7,8 artış ve 4 milyar 856 milyon dolarla "yatırım sermaye malları", yüzde 27,55 yükseliş ve 4 milyar 299 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Sektörlere göre ithalatın payı yüzde 77,77 ile imalat sanayisi (22 milyar 640 milyon dolar), yüzde 16,48 ile madencilik ve taş ocakçılığı (4 milyar 798 milyon dolar), yüzde 3,04 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (885 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Aralıkta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 216 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 269 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 515 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,5 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 290 milyon dolarla Avrupa Birliği, 6 milyar 368 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 6 milyar 362 milyon dolarla Asya ülkeleri oldu.