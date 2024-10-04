2023'te Devlet Açığı 1 Trilyon 272 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

2023'te Devlet Açığı 1 Trilyon 272 Milyar Lira

Genel devlet açığı, deprem yardımları nedeniyle 2022'ye göre yüzde 4,8'e yükseldi.

04.10.2024 11:17
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Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl yüzde 4,8 olarak gerçekleşirken, genel devlet açığı 1 trilyon 272 milyar 714 milyon lira olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin "devlet hesapları" verilerini açıkladı.

Buna göre, genel devlet açığı geçen yıl 1 trilyon 272 milyar 714 milyon lira olarak tahmin edildi ve GSYH'ye oranı yüzde 4,8'e yükseldi. 2022'de söz konusu oran yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleşmişti.

Açıktaki artışın temel nedeni hane halkı ve iş yerlerine yönelik yapılan deprem yardımları oldu.

Merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri geçen yıl açık verirken sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verdi. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2023'te yüzde 29,3'e düştü.

Harcamaların GSYH içindeki payı arttı

Genel devlet toplam gelirleri 8 trilyon 204 milyar 943 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 30,9'a çıktı.

Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 9 trilyon 477 milyar 658 milyon lira olurken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35,7'ye yükseldi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri, 2023'te 6 trilyon 656 milyar 251 milyon liraya ulaştı.

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2022'de yüzde 47,8 iken geçen yıl yüzde 48,2'ye çıktı.

Gelir ve servetler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 26,6'ya düşerken, net sosyal katkıların payı yüzde 25'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,2'ye düştü.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Türkiye, Finans, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te Devlet Açığı 1 Trilyon 272 Milyar Lira - Son Dakika

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