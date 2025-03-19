2023'te Türkiye'de 348 Milyar Km Seyahat

Türkiye'de 2023 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 348 milyar 115 milyon kilometre yol katedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Taşıt-kilometre İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Türkiye'de 2023 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 348 milyar 115 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-km'nin yüzde 57,4'ü otomobiller, yüzde 20,0'ı kamyonetler, yüzde 6,0'ı çekiciler, yüzde 6,0'ı motosikletler, yüzde 4,4'ü kamyonlar, yüzde 3,6'sı minibüsler, yüzde 2,1'i otobüsler ve yüzde 0,5'i özel amaçlı taşıtlar tarafından yapıldı.

Toplam taşıt sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artarken toplam taşıt-km yüzde 4,9 arttı

Türkiye'de 2023 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artarken toplam taşıt-km yüzde 4,9 artış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde yüzde 22,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 9,5, çekicilerde yüzde 8,8, otomobillerde yüzde 6,7, kamyonetlerde yüzde 4,9, minibüslerde yüzde 3,1, kamyonlarda yüzde 2,4, otobüslerde yüzde 1,1 artış gösterirken, taşıt-km motosikletlerde yüzde 22,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 10,6, çekicilerde yüzde 6,5, otomobillerde yüzde 4,2, otobüslerde yüzde 4,1, kamyonetlerde yüzde 3,6, minibüslerde yüzde 1,5 ve kamyonlarda yüzde 0,9 arttı.

Otomobiller yılda ortalama 13 bin 564 kilometre yaptı

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2023 yılında sırasıyla çekicilerin 68 bin 785, otobüslerin 35 bin 808, minibüslerin 25 bin 268, kamyonların 23 bin 704, özel amaçlı taşıtların 19 bin 142, kamyonetlerin 15 bin 928, otomobillerin 13 bin 564 ve motosikletlerin 4 bin 554 kilometre yaptığı hesaplandı.

Otomobiller tarafından katedilen mesafenin yüzde 42'sini dizel yakıtlılar yaptı

Otomobiller tarafından 2023 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-km'nin yüzde 42,0'ı dizel, yüzde 30,8'i LPG'li, yüzde 25,1'i benzinli, yüzde 1,8'i hibrit ve yüzde 0,3'ü elektrikli otomobiller tarafından yapıldı.

En fazla mesafe 5-9 yaş grubu taşıtlar tarafından katedildi

Türkiye'de 2023 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 24,6'lık oranla taşıt filosunun yüzde 19,8'ini oluşturan 5-9 yaş grubu taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 19,5 ile 10-14 yaş, yüzde 14,0 ile 2-4 yaş, yüzde 13,6 ile 15-19 yaş, yüzde 12,1 ile 25 yaş ve üzeri, yüzde 10,5 ile 0-1 yaş ve yüzde 5,7 ile 20-24 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 5-9 yaş otomobiller için yüzde 25,7, 10-14 yaş için yüzde 18,3, 2-4 yaş için yüzde 14,7, 25 yaş ve üzeri için yüzde 14,5, 14-19 yaş için yüzde 11,1, 0-1 yaş için yüzde 9,3 ve 20-24 yaş için ise yüzde 6,4 oldu. - İSTANBUL