2023'te Türkiye'de Yıllık Ortalama Kazanç 305 Bin TL - Son Dakika
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Ekonomi

2023'te Türkiye'de Yıllık Ortalama Kazanç 305 Bin TL

TÜİK verilerine göre, 2023'te yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 784 TL, erkekler 314 bin TL, kadınlar 289 bin TL.

25.12.2024 10:30
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2023'te yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 784 TL oldu. Bu değer, erkeklerde 314 bin 242 TL ve kadınlarda 289 bin 720 TL oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, çalışmanın referans dönemi olan 2023 Kasım ayında aylık brüt asgari ücret 13 bin 414,5 TL. Kazanç yapısı istatistiklerine göre, aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş 23 bin 789 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 24 bin 11 TL brüt ücret-maaş alırken, kadınlar 23 bin 344 TL brüt ücret-maaş aldı.

Aylık ortalama kişi başı brüt kazanç 26 bin 402 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler için aylık ortalama brüt kazanç 26 bin 638 TL olurken, kadınlar için 25 bin 931 TL oldu.

Aylık ücretli çalışılan saat 200 olarak gerçekleşti. Erkeklerde aylık ücretli çalışılan saat 205 olarak gerçekleşirken kadınlarda 190 saat olarak gerçekleşti.

Saatlik ortalama brüt ücret-maaş 119 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler saatlik ortalama 117 TL brüt ücret-maaş alırken, kadınlar 123 TL brüt ücret-maaş aldı.

Yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 784 TL oldu

Yıllık ortalama brüt kazanç 305 bin 784 TL oldu. Bu değer, erkeklerde 314 bin 242 TL ve kadınlarda 289 bin 720 TL oldu.

En yüksek kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti

Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim durumu ile birlikte yükseldiği görüldü. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 431 bin 364 TL, kadınlarda ise 354 bin 149 TL oldu.

En yüksek yıllık ortalama brüt ücret-maaşı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde ederken, bu eğitim düzeyinde erkeklerin brüt ücret-maaşı 364 bin 370 TL, kadınların ise 301 bin 73 TL olarak gerçekleşti.

En yüksek kazanç finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe gerçekleşti

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 640 bin 739 TL ile finans ve sigorta faaliyetlerinde oldu. Bu ekonomik faaliyeti, 605 bin 317 TL ile bilgi ve iletişim ve 461 bin 514 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi.

En düşük yıllık ortalama brüt kazançlar ise sırasıyla 213 bin 518 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 218 bin 815 TL ile gayrimenkul faaliyetleri ve 227 bin 284 TL ile diğer hizmet faaliyetlerinde oldu.

Kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancı, ulaştırma ve depolama faaliyetinde 414 bin 502 TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetinde 453 bin 413 TL ile bu sektörlerdeki erkek çalışanların yıllık ortalama brüt kazancının üzerinde gerçekleşti.

Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları en düşük kazancı elde etti

En yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 538 bin 530 TL ile yöneticiler meslek grubunda çalışanlar elde etti. Bu meslek grubunu 409 bin 767 TL ile profesyonel meslek mensupları izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 202 bin 809 TL ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları grubunda gerçekleşti.

Kadın-erkek arası ücret veya kazanç farkı tüm eğitim düzeylerinde erkek lehine gerçekleşti

Yıllık ortalama brüt kazanç ile hesaplanan gösterge için en yüksek fark yüzde 20,0 ile lise mezunlarında, en düşük fark ise yüzde 14,9 ile ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti. Yıllık ortalama brüt ücret-maaş ile hesaplanan gösterge için ise en yüksek fark yüzde 17,4 ile yükseköğretim mezunlarında, en düşük fark yüzde 13,2 ile yine ilkokul ve altı mezunlarda gerçekleşti.

Kadın-erkek arası ücret veya kazanç farkı tüm meslek gruplarında erkek lehine gerçekleşti

Kadın-erkek arası kazanç farkının en yüksek olduğu meslek grupları; yüzde 23,5 ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar ve yüzde 22,9 ile teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları olmuştur. En düşük olduğu meslek grupları ise yüzde 2,0 ile yöneticiler ve yüzde 7,2 ile hizmet ve satış elemanları.

Kadın-erkek arası ücret farkının en yüksek olduğu meslek grupları; yüzde 21,1 ile profesyonel meslek mensupları, yüzde 20,3 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcılar ve aynı oran ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar olmuştur. En düşük olduğu meslek grupları ise yüzde 1,8 ile yöneticiler ve yüzde 6,4 ile nitelik gerektirmeyen meslekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2023'te Türkiye'de Yıllık Ortalama Kazanç 305 Bin TL - Son Dakika

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