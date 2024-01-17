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2023'te Türkiye Turizm Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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2023'te Türkiye Turizm Rekoru Kırıldı

Profesyonel Otel Yöneticileri (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, turist sayısı ve turizm gelirleri açısından tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirterek, bundan sonra 2023'ün kırılma yılı olacağını söyledi. Saatçioğlu, Antalya'nın turizmde amiral gemisi olduğunu ve 2023'te rekor kırıldığını vurguladı. Ayrıca, turizm sektöründe hedeflenen rakamlara ulaşıldığını ve gelecek yıldan da umutlu olduklarını ifade etti.

2023\'te Türkiye Turizm Rekoru Kırıldı
17.01.2024 - 16:09,  Güncelleme: 16:12
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Profesyonel Otel Yöneticileri (POYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, gerek turist sayısı gerekse turizm gelirleri noktasında tüm zamanların rekorunun kırıldığını belirterek, "Bundan sonra 2023 bizim için kısas yılımız olacak." dedi.

POYD, geleneksel aylık toplantısı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Saatçioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, turizm sektörünün başarılı bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Türkiye'nin turizminde amiral gemi niteliğindeki Antalya'da 2023'te tüm zamanların rekoru kırıldığını anımsatan Saatçioğlu, "2019 yılının rakamlarını aştık. Bundan sonra 2023 bizim için kısas yılımız olacak. Geçen yılki ilk dört ana pazar değişmedi, Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı Almanya, İngiltere ve Polonya takip etti." dedi.

Gerek gelir gerekse turist konusunda hedeflenen rakamlara ulaşıldığını dile getiren Saatçioğlu, bu yıldan da çok umutlu olduklarını kaydetti.

Salgın döneminde çok sayıda kalifiyeli elemanı kaybettiklerini belirten Saatçioğlu, bu konuda bir toparlanma aşamasında olduklarını bildirdi.

Saatçioğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de yönetim olarak bir araya gelerek, sorunları değerlendirdiklerini söyledi.

Toplantıda turizm paydaşları, sektöre ilişkin çalışmaları değerlendirdi.

Dernek faaliyetlerine katkıda bulunanlara plaket verildi.

Kaynak: AA
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