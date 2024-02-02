2023\'te Türkiye Turizm Rekoru Kırıldı

Ekonomi

2023 turizm verilerini değerlendiren ATSO Başkanı Ali Bahar, "Pandemi etkisi tümüyle geride kaldı, 2023 yılında hem gelen ziyaretçi sayısı hem de turizm gelirleri açısından tüm zamanların rekoru kırıldı" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, turizmde duraklama döneminin geride kaldığını, 2024 yılında yeni rekorların ve hedeflerin peşinde olmak için sektörün çalıştığına dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı turizm istatistikleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Bahar, "Pandemi etkisinin tümüyle geride kaldığını 2023 yılında ziyaretçi sayısı ve turizm gelirleri açısından tüm zamanların rekoru kırıldı. 2024 sezonunda sektörün ivmesinin yükseltmek için turizmcilerimiz gecesiyle gündüzüyle planlamalar yapıyor" dedi. TÜİK tarafından açıklanan verilerek göre, 2023 yılın da ülkemizi ziyaret eden turist sayısı yüzde 11.1 artışla 57 milyon 77 bin 440 kişi oldu, turizm geliri de aynı yıl içinde bir önceki yıla göre yüzde 16.9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar olarak gerçekleşti.

"2023 yılı sektörlerin toparlanma yılı oldu"

Turizmde yükseliş ivmesi yakalandığını kaydeden Başkan Bahar, "2023 yılı ülke ve Antalya için turizm ve bağlı sektörler açısından yeniden toparlanma ve yeni rekorlar kırılan bir yıl oldu. 2022 yılı, 44.5 milyon yabancı ziyaretçi ile tamamlanmış, 2023 yılında ise 57 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Aynı şekilde 2023 yılında Antalya'mızı ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısında da bir önceki yıla göre yüzde 16.8 artış gerçekleşerek 15 milyon 689 bin 258 kişiye ulaştı" diye konuştu.

"Geceleme sayısı düştü, gecelik harcama geliri arttı"

TÜİK verilerine göre 2022 yılında 10.3 olan ortalama geceleme sayısı, 2023 yılında 9.8'e gerilemesine rağmen, ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirlerin kişi başına düşen ortalama harcama düzeyleri yüzde 5.1 artış gösterdi. 2022 yılında 905 dolar olan ortalama kişi başına harcamanın 2023 yılında 952 dolara yükseldiğini dile getiren Başkan Ali Bahar, "Bu verileri yorumladığımızda ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirlerimizin bir önceki yıla göre ülkemizde daha kısa süre geçirmelerine rağmen, daha yüksek tutarda harcama yaptıklarını söylemek mümkün. Her ne kadar turizm gelirlerimizin arttığını görüyor olsak da ortalama geceleme sayısındaki azalış defalarca kez dile getirdiğimiz günübirlik kiralama sorununu aklımıza getiriyor" dedi.

"Günübirlik kiralama yasası ile yeni rekorlara"

2023 yılında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11.1 oranında artmasına rağmen, Antalya'daki artış oranı Türkiye'nin üzerinde bir yüzdeyle 16.8'e ulaştığını kaydeden Başkan Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü; "Antalya'mız ülke turizminin dinamosu olmaya devam etmektedir. Kentimizi ziyaret eden yabancı sayısı Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde artmasına ve bu sayı bizleri oldukça memnun etmesine rağmen, otellerimizin doluluk oranları için aynı memnuniyeti yaşayamadık. Biz biliyoruz ki birçok kentimizde konut sahibi olan ülke vatandaşları, kendi konutlarını kiraya vermek suretiyle konaklama sektörümüz ile haksız bir rekabet oluşturmuş ve yasadışı bir kazanç elde etmiştir. Ancak biz yine de tüm bunlara rağmen turizm gelirlerimizi artırmış bulunuyoruz."

Yürürlüğe giren günü birlik kiralamalar ile ilgili yönetmeliğin 2024 sezonu için önemine işaret eden Başkan Ali Bahar, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızca kamuoyunun, turizmcilerimizin ve iş dünyamızın taleplerini dikkate alarak hayat geçirilen günü birlik kiralamalara ilişkin yasal düzenleme yoğun bir mesai harcanarak hayata geçirildi. İnanıyorum ki yasada yer alan caydırıcı cezalar, yükümlülükler ve denetimlerle haksız rekabete ve yasadışı kazanca büyük oranda engel olacak. Devletimizin bu soruna ilişkin attığı somut adım, 2024 yılı turizmi için çok önemli. Bu yasa; başta konaklama sektörümüzün ve beraberinde ilişkili diğer tüm sektörlerimizin daha yüksek bir katma değer oluşturmasına ve ülke ekonomisine daha yüksek katkı sunmasına destek olacaktır. Biz Antalya olarak her yıl olduğu gibi 2024 yılına da son derece hazırız, yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA