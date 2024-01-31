2023\'ün 4. çeyreğinde Türkiye\'nin turizm geliri yüzde 6,8 arttı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), turizm gelirinin 2023'ün Ekim-Aralık döneminde (4'üncü çeyrek) önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 arttığını açıkladı.

TÜİK, 2023'ün 4'üncü çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; turizm geliri 4'üncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,2'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli gurbetçi vatandaşlardan elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etti. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 47 milyon 94 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 225 milyon 579 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Turizm geliri, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

ZİYARETÇİ SAYISI ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 4,1 ARTTI

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,1 artarak 12 milyon 472 bin 145 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 13,6'sını 1 milyon 694 bin 536 kişi ile gurbetçi vatandaşlar oluşturdu. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 57 milyon 77 bin 440 kişi oldu. Bunların yüzde 13,5'ini 7 milyon 730 bin 473 kişi ile gurbetçi vatandaşlar oluşturdu.

4'üncü çeyrekte Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Gurbetçi vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 99 dolar, gurbetçi vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu.

2023'ün 4'üncü çeyreğine önceki yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 49,4, konaklama harcaması yüzde 14,3 ve yeme-içme harcaması yüzde 12,9 arttı. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 70,7, yeme-içme harcaması yüzde 33,2 ve konaklama harcaması yüzde 27 arttı.

Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 63,6 ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 22,4 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise yüzde 6 ile alışveriş yer aldı. Gurbetçi vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 70,4 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,6 ile gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler yer alırken gurbetçi vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 67,4 ile en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldi.

TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 36 ARTTI

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36 artarak 1 milyar 968 milyon 374 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 664 milyon 310 bin dolarını kişisel, 304 milyon 64 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 65,3 artarak 7 milyar 68 milyon 901 bin dolar oldu. Bunun 5 milyar 916 milyon 935 bin dolarını kişisel, 1 milyar 151 milyon 967 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

YURT DIŞINI ZİYARET EDENLER 2022 YILI 4'ÜNCÜ ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 26,3 ARTTI

4'üncü çeyrekte yurt dışını ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,3 artarak 3 milyon 142 bin 263 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 626 dolar olarak gerçekleşti. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52,3 artarak 11 milyon 67 bin 359 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 639 dolar olarak gerçekleşti.