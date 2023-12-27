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2024 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Duyurusu - Son Dakika
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2024 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Duyurusu

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2024 1. dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavının 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenleneceğini duyurdu. Başvuru tarihleri ise 2-31 Ocak 2024 olarak belirlendi. İlk kez sınava katılacak adayların stajlarını veya stajdan sayılan hizmetlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

2024 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Duyurusu
27.12.2023 - 11:05,
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Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 1. dönem sınavı, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024/1 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Ocak 2024, tekrar katılacaklar için 1-15 Mart 2024 olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA
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