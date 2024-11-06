2024'te İhracat Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2024'te İhracat Artışı

Ticaret Bakanlığı, 29 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını açıkladı.

06.11.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 29 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 58 ilde ihracatın arttığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2024 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta İstanbul yüzde 6,9 azalış ve 5 milyar 81 milyon dolarla 1'inci sırada, Kocaeli yüzde 15,9 artış ve 2 milyar 841 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir yüzde 15 azalış ve 1 milyar 758 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa yüzde 7,7 artış ve 1 milyar 740 milyon dolarla 4'üncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 25,1 artış ve 1 milyar 376 milyon dolarla 5'inci sırada yer almaktadır. 2024 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde sırasıyla, Kocaeli 390 milyon dolarlık artışla 1'inci il, Tekirdağ 276 milyon dolarlık artışla 2'nci il, Çorum 136 milyon dolarlık artışla 3'üncü il, Bursa 125 milyon dolarlık artışla 4'üncü il, Yalova ise 117 milyon dolarlık artışla 5'inci il konumundadır" denildi.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde 29 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 58 ilde ihracatın arttığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan, ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Kocaeli, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te İhracat Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:23 Ahmet Özer’in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi Ahmet Özer'in 7 yakınının belediyedeki görevlerine son verildi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Donald Trump: ABD’nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer Donald Trump: ABD'nin 47. başkanıyım, bu benzeri görülmemiş bir zafer
09:17 Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
14:45 Dursun Özbek’ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri Dursun Özbek'ten taraftarı havalara uçuracak Osimhen sözleri
14:39 Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı Kız arkadaşından şüphelenen adam, kurduğu tuzakla kız arkadaşını sevgilisi ile bastı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:36 ÖTV’siz araç sınırı belli oldu ÖTV'siz araç sınırı belli oldu
14:32 Alman ekibi Trendyol 1. Lig’in kalecisinin peşinde Alman ekibi Trendyol 1. Lig'in kalecisinin peşinde
14:28 Esenyurt’a kayyum olarak gelen Can Aksoy’a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı Esenyurt'a kayyum olarak gelen Can Aksoy'a ilk resmi ziyareti Vali Davut Gül yaptı
14:18 Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor Bomba iddia: UEFA, Türk hakemlerini inceliyor
14:16 Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş Hisseler işleme kapatıldı Patlama sonrası TÜPRAŞ hisselerinde düşüş! Hisseler işleme kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 10:49:35. #1.12#
SON DAKİKA: 2024'te İhracat Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.