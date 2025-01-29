2024'te Kartlı Ödemeler %92 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2024'te Kartlı Ödemeler %92 Arttı

2024\'te Kartlı Ödemeler %92 Arttı

Kredi kartı ve banka kartıyla yapılan harcamalar 16 trilyon TL'ye yaklaştı, temassız işlemler %67.

29.01.2025 11:37
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Türkiye'de 2024 yılında kredi kartı ve banka kartıyla yapılan alışveriş hacmi neredeyse ikiye katlandı. Alışverişlerde peşin ödeme tercih edilirken, temassız işlemlerin oranı da yüzde 67'ye ulaştı.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri'nin (GÖSAŞ) BKM verilerini temel alarak gerçekleştirdiği 'Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2024' çalışmasının sonuçları açıklandı. GÖSAŞ'ın verilerden yola çıkarak hazırladığı infografik, Türkiye'de geçtiğimiz yıl banka ve kredi kartı sahipliği, kartlı harcamalardaki trendler ve e-ticaret alanındaki büyüme oranları hakkında bilgi veriyor.

Kart sayısı yükseldi, toplam harcamalar 16 trilyon TL'ye yaklaştı

'Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2024' araştırması, yıl sonu itibarıyla ülkemizde toplam banka ve kredi kartı sayısı, 2023'e göre yüzde 12.5'lik artışla 435 milyon adede (129 milyon kredi kartı - 306 milyon banka kartı) yükseldi. Banka ve kredi kartlarıyla yapılan toplam harcamalar da yüzde 92.3'lük artışla 15 trilyon 845 milyon TL'ye ulaşırken, bu harcamaların 13 trilyon 310 milyon TL'lik kısmı kredi kartlarıyla gerçekleşti.

Taksitli ödemelerin oranı azaldı

2024 yılında kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda peşin ödemeler yüzde 79,5 oranında gerçekleşirken, taksitlendirme oranı yüzde 20,5 ile sınırlı kaldı. Kredi kartlarıyla 10 trilyon 579 milyar TL'lik peşin alışveriş yapılırken, 2 trilyon 731 milyar TL'lik harcama taksitli ödemeyle gerçekleşti. E-ticaret alışverişlerinde ise taksitli işlemler bir miktar daha yüksek oldu. Araştırmaya göre, kredi kartları ile 2024 yılı boyunca 4 trilyon 188 milyar TL e-ticaret harcaması yapılırken, bu harcamaların yüzde 63,8'i peşin, yüzde 36,2'si de taksitli işlem olarak kayıtlara geçti. Diğer taraftan kredi kartıyla yapılan e-ticaret harcamaları 2023 yılına göre yüzde 103 gibi ciddi bir artış gösterdi.

Kartlarla yapılan harcamalarda en yüksek artış eğitim sektöründe oldu

'Türkiye'de Kartlı Ödemeler 2024' araştırmasına göre, harcamaların bir önceki yıla göre en fazla arttığı sektör yüzde 147 ile eğitim oldu. Satış-servis-yedek parça sektörü yüzde 108 ve restoran sektörü de yüzde 107'lik artışla eğitim harcamalarını takip ederken, harcamaların en az büyüdüğü sektör yüzde 61 ile telekomünikasyon oldu.

Her 10 kartlı ödemenin 7'si temassız yapılıyor

GÖSAŞ'ın araştırması, tüketiciler nezdinde temassız ödeme alışkanlığının artık tamamen içselleştirildiğini ve öncelikli tercih haline geldiğini ortaya koyuyor. Kullanımdaki kartların hızla temassız özellikli hale dönüşmesi ve 2024 yılında kartla yapılan temassız alışveriş limitinin yükseltilmesinin de katkısıyla, geçtiğimiz yıl neredeyse her 10 kartlı işlemin 7'si temassız gerçekleşti. Buna göre temassız işlem adedi 2024 yılı sonu itibarıyla 7 milyar 20 bin adede ve toplam içinde yüzde 67'lik paya ulaştı.

Market alışverişleri e-ticaret sitelerinden yapıldı

E-ticarette harcamalarının da en fazla arttığı sektör yüzde 158 ile eğitim olurken, market alışverişleri yüzde 157 ile ikinci sırada yer aldı. Sektörlerin kendi içindeki e-ticaret harcama paylarına bakıldığında ise yüzde 58 ile seyahat ve yüzde 57 ile elektrik-elektronik eşya-bilgisayar, e-ticaretin en ağırlıklı tercih edildiği sektörler olarak öne çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Alışveriş, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te Kartlı Ödemeler %92 Arttı - Son Dakika

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