2024\'te Türkiye\'den İhracat Rekoru: 262 Milyar Dolar

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı genelinde mal ihracatının, 2023 yılına göre 6,2 milyar dolar artarak, 262 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret ve turizm geliri istatistiklerine ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılı genelinde mal ihracatının, 2023 yılına göre 6,2 milyar dolar artarak, 262 milyar dolara ulaştığını ve Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını belirtti. Bakan Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2024 dış ticaret istatistiklerine işaret ederek, "Türkiye 2024 yılında dış ticaret alanında başarılı bir dengeleme dönemi geçirmiştir. İhracatımız mallar bazında yüzde 2,5 puan artışla 262 milyar dolara ulaşırken, ithalatımız yüzde 4,9 azalışla 344 milyar dolara gerilemiştir. Dış ticaret açığımızda da 24 milyar dolar civarında bir iyileşme gerçekleşmiştir. Bu da cari işlemler açığının iyileşmesine, cari açığın gerilemesine önemli bir katkı yapmıştır. Dış ticaret ve cari işlemlerdeki bu olumlu gelişmeler ve iyileşme tablosu, para ve döviz piyasalarının istikrar kazanmasını, Türkiye'nin uluslararası alandaki kredibilitesinin artmasını ve enflasyon ile mücadelede fiyat artış hızının düşürülmesini de beraberinde getirmiştir. Dünyada, ekonomik durgunluk ve artan korumacılık dolayısıyla zorlu bir yıl olan 2024 yılında Türkiye'nin sanayide, tarımda, madencilik ve hizmetler ihracatında gösterdiği bu başarılı performans, hükümetimizin ve fedakar ihracatçılarımızın ortak çalışmasının bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

'55 İLDE İHRACAT ARTTI'

Bakan Bolat, 2024 yılı dış ticaret verilerindeki olumlu gelişmelerin, ekonomi programının olumlu etkilerini net şekilde göstermeye devam ettiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"İhracattaki artış, ithalattaki azalışla sayesinde bir taraftan makroekonomik istikrarı güçlendiriyoruz, diğer taraftan ekonomik büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesini sağlıyoruz. 2024 yılında faaliyet illeri bazında 31 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 55 ilde ihracat arttı. 2024 yılında 224 ülkeye ihracat yapılmıştır. Bu ülkelerden 53'üne 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılmıştır. Ülkelere göre ihracatta 60 ülkeye tarihin en yüksek ihracatı yapılmıştır. Avrupa Birliği üye ülkelerine (AB-27) 2024 yılında yaptığımız ihracat bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artış ile 108,5 milyar dolara ulaşarak en yüksek değerine çıkmıştır. Türk cumhuriyetlerine yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artarak 11,1 milyar dolara ulaşmış ve bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkmıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle gerçekleştirilen ihracat, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artış göstererek 69,9 milyar dolarlık tarihi rekor seviyeye ulaşmıştır. 2024 yılında 1 milyar doların üstünde ihracatı gerçekleştirilen fasıl sayısı 53 olmuştur. Fasıllara göre ihracatta 41 fasılda tarihin en yüksek ihracatı yapılmıştır. 42 fasılda dış ticaret fazlası verilmiştir. 2024 yılı ihracatında imalat sanayi 246,5 milyar dolar ile en yüksek değere yükselmiştir. (Toplam ihracatta imalat sanayi ihracatımızın payı yüzde 94,1'dir.) Böylelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatındaki pay 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan artış göstererek yüzde 41,1'e çıkmıştır."

Bugün TÜİK tarafından açıklanan diğer veri olan turizm istatistiklerine değinen Bakan Bolat, "2024 yılında turizm gelirleri geçen yıla göre yüzde 8,3 artışla 61,1 milyar dolara yükselmiştir. Toplam ziyaretçi sayısı ise 62,2 milyon kişiye yükselmiştir. Bu kapsamda hizmet ihracatında kaydedilen güçlü performans ile mal ve hizmetler toplamı için 2024 yılı başında Cumhurbaşkanımızca ortaya konulan 375 milyar dolar ihracat hedefinin aşıldığını memnuniyetle görüyoruz. Katma değeri yüksek ve inovasyona dayalı üretimle küresel ticaretteki konumumuzu güçlendirmek adına Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi için destek programlarımızı, ticari diplomasi girişimlerimizi ve yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla yürütülen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.