2024 yılı büyüme oranı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

2024 yılı büyüme oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) oranlarını açıkladı. Buna göre Türkiye 2024 yılında %3,2 büyüdü.

28.02.2025 10:00  Güncelleme: 10:19
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim- Aralık 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılının tamamında yüzde 3,2 büyürken; 2024'ün son çeyreğinde ise, yüzde 3,0 büyüme gerçekleştirdi.

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYH) 2024 YILINDA %3,2 ARTTI

Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2024 yılında bir önceki yıla göre %3,2 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre %63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL oldu. Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ 2024 YILINDA %9,3 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %9,3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %7,7, finans ve sigorta faaliyetleri %4,9, tarım %3,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %3,4, hizmetler %3,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,4, diğer hizmet faaliyetleri %1,2 ve sanayi %0,5 arttı.

(1) A- Tarım, ormancılık ve balıkçılık,BCDE-Sanayi,F- İnşaat,GHI-Hizmetler,J-Bilgi ve iletişim,K- Finans ve sigorta faaliyetleri,L-Gayrimenkul faaliyetleri,MN-Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri,OPQ- Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri,RST-Diğer hizmet faaliyetleri.

GSYH 2024 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %3,0 ARTTI

GSYH 2024 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,0 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,1 arttı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %49,0 artarak 12 trilyon 704 milyar 50 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 369 milyar 368 milyon olarak gerçekleşti.

HANEAHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2024 YILINDA %3,7 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2024 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı %59,2 oldu. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise%6,1 arttı. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre 2024 yılında mal ve hizmet ihracatı %0,9 artarken ithalatı %4,1 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %2,0 azalırken ithalatı %1,6 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2024 YILINDA %90,0 ARTTI

İşgücü ödemeleri 2024 yılında bir önceki yıla göre %90,0 artarken, net işletme artığı/karma gelir %46,5 arttı. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %75,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir %35,9 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %32,5 iken bu oran 2024 yılında %37,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,0 iken %42,2 oldu.

2024 yılı büyüme oranı belli oldu
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Son Dakika Ekonomi 2024 yılı büyüme oranı belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Avci:
    biz emekliler bu büymeden niye haberdar olamıyoruz..sadece iktidarda olanlar ve yandaşları haberdar oluyor. 1 1 Yanıtla
  • 1961197120061994:
    biz hiç büyümedik, 41 numara giyiyorum 0 0 Yanıtla
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