2024 Yılı Mısır ve Buğday Kongresi Adana\'da Gerçekleştirilecek

Ekonomi

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 2024 Yılı Mısır ve Buğday Kongresi, 25 Mayıs'ta Adana'da gerçekleştirilecek.

UHK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kongre, Adana Ticaret Borsasının (ATB) ev sahipliğinde düzenlenecek.

Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıkları, Toprak Mahsulleri Ofisi, ATB, UHK ve Nişasta Sanayicileri Derneği işbirliğiyle düzenlenecek kongrede mısır ve buğday üretimi, ticareti, sanayisi, ulusal ve uluslararası ölçekte ele alınacak.

Kongrede, sektörle teması bulunan katılımcı ve davetlilerle iklim değişikliği, buğdayla mısır piyasaları, tarımda sürdürülebilirlik, tahıl politikaları ve ticaret konuları konuşularak, sorunların değerlendirilip çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanıyor.

Kongrede "Mısır Üretimi ve Endüstrisi", "Mısır ve Buğday Piyasaları", "Depolama ve Ticareti, Buğday Üretimi ve Sektör Analizleri" başlıklarının 3 oturumda ele alınması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımının beklendiği kongre sonunda bildiri yayınlanması bekleniyor.