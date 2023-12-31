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2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak - Son Dakika
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2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürüttükleri programın olumlu sonuçlarının 2024 yılında da alınacağını belirterek, bu yılın yıllık enflasyonda düşüşün başladığı ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sonlandığı bir yıl olacağını söyledi. Şimşek, ayrıca cari açıkta iyileşme, bütçe disiplini ve sürdürülebilir yüksek büyüme gibi olumlu gelişmelerin de 2024 yılında gerçekleşeceğini ifade etti.

2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
31.12.2023 - 12:05,
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürüttükleri programın olumlu olduğunu söylediği sonuçların 2024 yılında da alınacağını savunarak, "2024 yılı, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin sonlandığı bir yıl olacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıl vesilesiyle bir paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz. 2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, KKM sisteminin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim." - ANKARA

Kaynak: İHA
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Kur Korumalı Mevduat, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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